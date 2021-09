Fare questo dopo aver fatto l’amore rafforzerà la relazione

By

Abbiamo scoperto qual é la cosa sorprendente da fare subito dopo aver fatto l’amore per consolidare il vostro rapporto.

Fare l’amore è un atto molto intimo e differisce tra coppia e coppia. Ogni coppia trova la propria dimensione e esplora il proprio piacere fissando i propri limiti. Non esiste una legge universale in fatto di amore, non ci sono regole, ma abbiamo scoperto una grande certezza: sembrerebbe che esiste un gesto che compiuto subito dopo aver fatto l’amore consolida e sigilla la vostra relazione.

Non basta distendersi l’uno sopra l’altro per fare l’amore, nel senso che esiste una grande differenza tra un rapporto sessuale meccanico e un rapporto sessuale pieno di amore e di passione. Ed infine esistono anche dei gesti che la coppia può adottare subito dopo aver fatto l’amore per sigillare la mia che si è appena verificata tra loro.

Fare l’amore: questo gesto fatto subito dopo consolida il vostro rapporto

Cosa fate subito dopo aver fatto l’amore? Molle coppie si danno un ultimo bacino e assumono la posizione più comoda per addormentarsi, gli uomini tendono ad estraniarsi completamente e la ragione ve l’abbiamo spiegata in questo articolo, altre coppie non possono fare a meno di accendersi una sigaretta e anche questo comportamento ha una spiegazione scientifica e la troverete qui.

Ogni coppia ha una propria routine e adotta dei comportamenti prima, durante e dopo aver fatto l’amore. Anche se non esistono regole in fatto d’amore possiamo fornirvi un grande consiglio. E’ stato scientificamente provato che accoccolarsi al proprio partner dopo aver fatto l’amore migliora notevolmente la vostra relazione.

Lo studio che è giunto a questa conclusione è stato condotto dall’Università di Mississauga a Toronto. Le conclusioni dello studio sono state pubblicate negli Archives of Sexual Behavior. Secondo gli autori dello stesso “baciare, accarezzare e parlare d’amore dopo il rapporto rafforza la relazione” molto semplicemente questo gesto viene associato ad una maggiore soddisfazione sessuale.

Fisiologicamente una coppia che si scambia contatto fisico rilascia ossitocina, noto come l’ormone dell’amore. L’ossitocina favorisce l’attaccamento e l’empatia tra due persone.

Per meglio comprendere la straordinaria influenza di questo ormone sull’attaccamento di una coppia dovreste leggere questo articolo: La strategia per innamorarsi o non innamorarsi se fate l’amore.

Quindi dopo aver fatto l’amore continuate a mantenere il contatto, restate vicini, restate connessi, questo semplice gesto rientra in una forma di comunicazione non verbale molto efficace per tenere unita la coppia.

Secondo l’esperto di coppia Van Kirk: ” Mantenere il contatto fisico dopo aver fatto l’amore può aiutare a rilassarsi, sbarazzarsi delle sensazioni di dolore sia fisico che emotivo e rafforzare nel partner l’idea che l’altro gli è vicino sempre e che si impegna molto a favore della relazione”.

La vicinanza ed il contatto fisico è importante anche nel caso in cui la coppia vive un periodo di maggiore distacco poiché incide positivamente anche sul desiderio sessuale, ha il potere di stimolarlo ed accenderlo. Se state vivendo un momento di calo del desiderio molto probabilmente è tempo di lavorare sulla vostra intimità emotiva, ecco cosa fare quando manca e tornare ad essere una coppia felice.