Scopriamo subito se meriti un posto nella classifica dei segni zodiacali più divertenti: perché la gallina ha attraversato la strada?

Va bene, ok. Non rispondere alla domanda sulla gallina ma se pensi di saper farci ridere, questo è il momento perfetto per una battuta sagace!

Come? Non ti vengono in mente al momento? Ehi ma forse non ti trovi in questa classifica!

Oggi abbiamo deciso di scoprire i segni zodiacali che fanno veramente sganasciare dalle risate. Controlliamo le prime cinque posizioni e se ci sei anche tu… sappi che ci devi una battuta!

I segni zodiacali più divertenti: ci sei anche nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Saper far ridere è sicuramente un dono e spesso è anche un dono molto raro.

Per fare la battuta giusta bisogna trovare il momento ed il tono adatto, oltre ad un “pubblico” che sia bendisposto.

Insomma: non si tratta di certo di bere un bicchier d’acqua!

La nostra classifica di oggi vuole “smascherare” tutti quei segni zodiacali che fanno veramente scompisciare dalle risate.

Forse il tuo nuovo appuntamento è in classifica oppure troverai il tuo segno e capirai, finalmente, perché tutti ridono quando ti vedono.

Basta insicurezze! Non è il tuo outfit o qualcosa che fai involontariamente a farli ridere ma semplicemente il tuo spirito!

Pronto a scoprire i cinque segni dello zodiaco che fanno veramente morire dalle risate?

Cancro: quinto posto

Anche se non solo dei veri e propri clown, di certo i nati sotto il segno del Cancro sono famosi per essere persone piacevoli e divertenti!

Il Cancro è uno di quei segni che si impegna sempre per far ridere gli altri: che sia prendendosi in giro (o prendendo in giro gli altri) in un modo o nell’altro vi strapperà sempre una risata!

Fate attenzione con loro: vi fanno ridere e poi vi fanno innamorare! I Cancro sono tra le persone più simpatiche e divertenti dello zodiaco. Non abbassate mai la guardia!

(No, scherzi a parte: i Cancro sanno essere simpatici ma quasi sempre in maniera dolce e rivolta verso di loro. Ridere è generalmente il primo passo per innamorarsi, però!).

Capricorno: quarto posto

Anche se è vero che i nati sotto il segno del Capricorno aprono veramente poco la bocca, potete star certi che quando lo fanno vi faranno ridere!

I nati sotto questo segno sono persone molto divertenti che contano anche sul loro effetto sorpresa per farvi ridere.

A forza di non dire mai niente, infatti, il Capricorno sa che le prime parole che gli usciranno di bocca saranno sicuramente accolte in maniera positiva.

Basta una battuta al momento giusto ed ecco che il Capricorno finisce nella nostra classifica dei segni più divertenti dello zodiaco!

Scorpione: secondo posto

Arroganti, scherzosi, pungenti ma anche allegri e sempre pronti a fare quattro risate anche alle proprie spese.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono tra le persone più divertenti dello zodiaco, dovete ammetterlo!

Non importa quale sia la situazione: se c’è uno Scorpione potete stare tranquilli che ci sarà anche da ridere!

Lo Scorpione, infatti, è uno di quei segni capace di “creare” un’atmosfera giocosa in pochissimo tempo. Gli piacciono gli scherzi ricorrenti oppure, semplicemente, inventare battute e giochi sul momento!

Anche se non si rilassa spesso, lo Scorpione è capace di creare un ambiente veramente molto divertente. Deve volerlo lui per primo e di certo non gli si può chiedere di scherzare se è preoccupato o ha altro per la testa.

Quando sono in vena, però, fanno vere e proprie scintille!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più divertenti

Volete farvi quattro risate? Allora dovete veramente uscire con i vostri amici nati sotto il segno del Sagittario!

Questo è un segno incapace di fare una sola discussione senza fare battute o senza raccontare qualcosa che gli è successo in maniera divertente e simpatica.

Si tratta di persone che non riescono veramente a non raccontare una storiella e che trovano quasi tutto divertente.

In questa maniera, poi, finiscono presto per far trovare anche a voi tutto divertente: insomma, non c’è che dire. Il Sagittario è un vero e proprio mago della risata!

Se con lui potete sempre divertirvi, non dimenticate che questo segno si prende anche molto in giro da solo.

Per fare “breccia” nel vostro cuore, infatti, il Sagittario decide spesso di iniziare a prendersi in giro da solo. Dopo che lo fa per qualche volta, potreste sentirvi in diretto di prenderlo in giro a vostra volta. I Sagittario non si offendono veramente mai ma non crediate che siano simpatici e divertenti solo per questo!

I nati sotto questo segno sono dei veri e propri comici, che potrebbero fare cabaret se solo volessero. La maggior parte si accontenta di far ridere tutti: amici, parenti, fidanzati o anche sconosciuti sugli autobus!