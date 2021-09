Ehi, noi speriamo che tu non ci sia ma è sempre meglio dare un occhio alla classifica dei segni zodiacali più difficili da amare. Non credi?

No, no, tranquillo: non diremo a nessuno se ti trovi nei posti più alti (o addirittura al primo) della nostra classifica di oggi!

Quello che abbiamo chiesto a stelle e pianeti, infatti, è semplicemente se esistono segni un poco più difficili degli altri da… beh, apprezzare.

Ci sono persone, infatti, molto aperte ai sentimenti e che non vedono l’ora di mostrare quanto amore hanno da dare.

Oltre, ovviamente, anche a quanto amore vogliono ricevere!

Altri, invece, fanno finta che l’amore non li interessi e a forza di costruire muri si ritrovano… beh, ad essere proprio difficili da amare!

I segni zodiacali più difficili da amare: tu ci sei nella classifica di oggi?

Non si tratta certo di un demerito, quanto piuttosto di una bella scrollata di spalle: se ti trovi al primo posto della classifica dell’oroscopo di oggi, sappi che dovrai dare un abbraccio molto sentito a tutte le persone nella tua vita!

Come? Detesti abbracciare gli altri? Ok, allora siamo sicuri che ti trovi nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Abbiamo deciso, infatti, di rivelare i cinque segni zodiacali più difficili da amare tra tutti quanti.

Credi di essere colpevole? Meglio scoprire immediatamente con chi abbiamo a che fare e soprattutto se il tuo partner è in classifica!

Leone: quinto posto

Orgogliosi, puntigliosi, si arrabbiano facilmente (ma, come direbbe qualcuno, hanno anche dei difetti). Di chi parliamo? Ma dei nati sotto il segno del Leone! Se avete una relazione con una persona del Leone, sapete già che cosa intendiamo quando diciamo che sono difficili da amare.

I nati sotto questo segno sono persone decisamente difficili: hanno una scorza molto dura, che difficilmente si convincono ad aprire. Quando lo fanno, però, generalmente sotto c’è una persona decisamente adorabile. Sì ma quand’è che si aprono?

Scorpione: quarto posto

Come? Lo Scorpione è solo al quarto posto della nostra classifica di oggi? Effettivamente sì: sappiate che ci sono moltissimi altri segni più difficili da amare dello Scorpione!

La loro presenza in classifica, però, è giustificata dal fatto che i nati sotto il segno dello Scorpione possono essere veramente duri.

A volte si tratta semplicemente di un meccanismo di difesa, di niente di troppo profondo. Altre, invece, di un semplice fatto: allo Scorpione non piace quasi nessuno!

Gli Scorpione sono difficili da amare proprio perché… non amano veramente gli altri!

Capricorno: terzo posto

I nati sotto il segno del Capricorno possono essere veramente (ma veramente) difficili da amare. Oltre ad essere persone decisamente concentrate su sé stesse e sul lavoro, capaci di passare giornate intere senza contatto umano, i Capricorno ci tengono a far sapere a tutti che adorano stare da soli!

Di certo, per capirli, ci vorrebbe un enciclopedia: peccato che nessuno ha il coraggio di scriverla! Il Capricorno è un segno che, quando si apre, può veramente farvi innamorare. Peccato che… si apre molto raramente!

Vergine: secondo posto

Esiste qualcuno di più enigmatico della Vergine? Probabilmente sì, visto che è solo al secondo posto della classifica dei segni più difficili da amare dell’oroscopo.

Di certo, però, anche la Vergine non rende la vita semplice a nessuno: i nati sotto questo segno sanno essere veramente difficili!

La Vergine, innanzitutto, ha degli standard dai quali non si vuole assolutamente allontanare: sono persone veramente “perfette” sotto tutti i punti di vista.

Dal loro partner e dai loro amici, quindi, non si aspettano assolutamente niente di meno: avere a che fare con una Vergine può essere veramente stancante!

La Vergine è uno di quei segni che tende, sempre, ad essere fredda per molto, molto tempo. Chi passa i suoi numerosi “test“, finisce per accedere al suo cuore ma non esaltatevi troppo. Così come vi ama, la Vergine può perdere interesse per voi veramente da un momento all’altro. Più difficile di così!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni difficili da amare

Cari amici dei Gemelli, inutile arrabbiarsi: sapete bene quanto potete essere difficili, soprattutto in amore!

I Gemelli, infatti, sono persone veramente intriganti, che spesso affascinano gli altri grazie solo ad uno sguardo.

Peccato, poi, che siano anche enormemente vanitosi e cedano alle lusinghe… beh, di tutti quelli che li vezzeggiano!

I Gemelli, infatti, sono famosi per non sapere mai quello che vogliono, soprattutto in campo sentimentale. Con loro, la vita, è sempre una montagna russa: un giorno vi vogliono bene, quello dopo vi odiano, il giorno dopo ancora vi ignorano.

Si fanno vivi dopo mesi e vi chiedono di dargli attenzione come se vi foste appena fidanzati ma badate bene. Questo è un atteggiamento che hanno con tutti! Amici, parenti, fidanzati ed ex: i Gemelli sono capaci di “bullizzare” veramente tutti e sono, in definitiva, veramente difficili da amare!