Maneskin, sorpresa in arrivo? Occhio ai Seat Music Awards 2021

Maneskin, sorpresa in arrivo per i fan italiani? Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ai Seat Music Awards 2021? I fan sognano.

I Maneskin saranno la sorpresa dell’ultima ora dei Seat Music Awards 2021, in onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre, in prima serata su Raiuno? Dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno due serate di grande musica. Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco come Ligabue, Aka7even, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Marracash, Emma Marrone, Irama e tanti altri.

Il nome più atteso dal pubblico italiano è sicuramente quello dei Maneskin. I vincitori del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021, tuttavia, non sono stati annunciati nel cast ufficiale. A scatenare rumors su un’ipotetica presenza di Damiano, David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi all’Arena di Verona è il sito ufficiale della Seat, lo sponsor ufficiale dell’evento.

Maneskin, i fans sognano l’Arena di Verona: rumors sulla loro partecipazione ai Seat Music Awards

I Maneskin, da febbraio ad oggi, non si sono più fermati. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno viaggiando in tutta Europa e sono tornati anche sul palco regalando dei live al pubblico straniero esibendosi senza filtri. I fans italiani aspettano con ansia dicembre quando quando sono previsti i primi concerti a Roma e Milano.

Tuttavia, i Maneskin potrebbero salire sul palco dell’Arena di Verona. I rumors sono stati scatenati dal sito Seat che, nell’annunciare l’evento, scrive:

“Ai SEAT Music Awards si esibiranno i migliori artisti del panorama musicale italiano. Tra loro i Maneskin, Aka7even, Colapesce, Dimartino e tantissimi altri”.

I Maneskin, dunque, saliranno a sorpresa sul palco dei Seat Music Awards 2021? La band romana, sabato 11 settembre, sarà in Austria per il Nova Rock Festival. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas troveranno il tempo per ritirare i premi dei Seat Music Awards? La band ha collezionato una serie di dischi d’oro e di platino con i singoli e l’album Teatro d’Ira – Vol. I e i fans sperano davvero di vederli sul palco dell’Arena di Verona.