Grande Fratello Vip 6, che sorprese: spuntano nuovi amori

Il Grande Fratello Vip è pronto a partire con il botto! Uno dei concorrenti ha confermato di avere un nuovo amore da poco, anzi pochissimo.

Manca poco, anzi pochissimo, alla partenza della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, che vede per la terza volta consecutiva Alfonso Signorini nelle vesti di conduttore, tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 13 settembre su canale 5. Anche quest’anno, tra l’altro, è stata confermato il doppio appuntamento settimanale.

Tutto è pronto per questo grande inizio e su Tv Sorrisi e Canzoni, come tradizione vuole, Alfonso ha presentato il cast di quest’anno che ha rilasciato alcune brevi interviste prima di essere rinchiusi nella casa più spiata d’Italia per lunghi mesi. In quanto nell’aria si mormora già che questa nuova edizione possa durare anche molto di più di quella che l’ha preceduta, ma le novità non finiscono di certo qui.

Uno dei nuovi vipponi, prima di varcare la famosa soglia rossa, ha confidato al grande pubblico di aver trovato l’amore poco prima della sua partenza. Questa nuova fiamma sarà in grado di resistere alla distanza?

LEGGI ANCHE –> Bufera sul concorrente del Grande Fratello Vip: web furioso

Anticipazioni Grande Fratello Vip: ha trovato l’amore prima di entrare nella Casa

Al GF Vip non mancheranno i colpi di scena e chissà se anche in quest’edizione sboccerà l’amore tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini. Durante la passata edizione, la passione non è di certo mancata. Basti pensare a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Loro nella casa più spiata d’Italia hanno trovato l’amore, ma così non dovrebbe essere per Miriana Trevisan che ha già iniziato una conoscenza poco prima del debutto di questa edizione.

L’ex ragazza di Non è la Rai, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è nota per il suo matrimonio con il cantante Pago. Con quest’ultimo però le cose non sono andate come speravano, nonostante il pubblico del piccolo schermo degli italiani ha sempre sperato e sognato in un loro ritorno di fiamma. Miriana però del passato non ne vuole più sapere ed ha voltato pagina con un nuovo amore.

LEGGI ANCHE –> Nuova coppia vip infiamma: addio ai rispettivi fidanzati, scatta la scintilla

La Trevisan, durante il corso della sua breve intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso di aver iniziato una conoscenza da pochissimo, quindi entrerà nella casa del GF Vip 6 con il cuore impegnato. Questo, però, negli anni precedenti non è stato di certo un impedimento nella nascita di nuovi amori. Lo sanno bene Cecilia Rodriguez e Iganzio Moser, ma anche Ivana Mrazova che era entrata con una conoscenza per poi scoprirsi innamorata di Luca Onestini. Anche se la loro relazione è da poco giunta al capolinea dopo anni di amore.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip riuscirà a far continuare la sua nuova conoscenza? Staremo a vedere come si evolverà il suo percorso, noi non possiamo fare altro che augurarle il meglio.