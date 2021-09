Conosci l’opera “Paranoid Face” di Salvador Dalì? Ognuno di noi vede qualcosa di diverso in questo quadro e ciò che vede rivela la sua vera essenza.

L’artista spagnolo di fama mondiale è riuscito a realizzare un’opera che ha diverse letture. Ognuno di noi legge quest’opera in modo differente, potresti vedere alcuni elementi piuttosto che altri e quello che vedi descrive la tua personalità. A Salvador Dalì dobbiamo l’invenzione del metodo “paranoico-critico” ovvero un tipo di associazione mentale che avviene nelle persone paranoiche le quali tendono ad interpretare ciò che accade loro secondo le proprie ossessioni.

Test: dimmi cosa vedi in questo quadro e scopri chi sei

I test visivi usano la lettura di una immagine per risalire alla personalità di un individuo. Questi test, per avere una rilevanza medica dovrebbero essere sottoposti da un esperto altrimenti la loro finalità è prettamente quella di intrattenere e divertire.

Ad ogni modo questo test può aiutarti a riflettere su alcuni aspetti nascosti della tua personalità. Ogni volta che fai una scelta o che leggi una informazione entra in gioco il tuo subconscio. Vediamo in che modo il tuo subconscio si esprime mentre osservi questa immagine.

Prima di iniziare il test, rilassati, svuota la mente. A questo punto sei pronto per osservare l’immagine.

Soluzione del test

Cosa rivela di te il dipinto “Paranoid Face”? Scopriamo insieme cosa racconta di te l’elemento predominante di questa immagine, ovvero ciò che hai notato prima del resto.

Se hai notato:

Un volto

Se sei tra coloro che hanno notato il volto disteso con la guancia sulla terra significa che sei una persona con uno spasmodico bisogno di sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione e ambiente. Questa sensazione domina la tua vita, sei il tipo di persona che non cambia partner, lavoro, amicizie solo se sente di realizzare questa condizione.

Hai bisogno di preservare la tua zona di confort. Questa necessità è l’espressione di una tua insicurezza personale che ti mette in condizione di sentirti costantemente “al sicuro”.

Le donne

Se la prima cosa che hai notato sono state le donne sedute per terra allora sei una persona con un acuto senso di osservazione. Ti piace guardare le situazioni e valutarle con occhio critico, come un critico d’arte da spettatore guarderebbe uno spettacolo.

Tendi a non lasciarti coinvolgere più di tanto. Non sei il tipo di persona che si lascia dominare dalle emozioni. Se qualcosa ti turba o ti destabilizza semplicemente te ne tieni alla larga.

Gli alberi e la vegetazione

Se la tua attenzione è caduta sulla vegetazione molto probabilmente sei una persona negazionista. Non accetti tutte le cose che accadano nella tua vita, se qualcosa ti fa stare male semplicemente neghi anche l’idea che sia accaduto davvero e il motivo è che hai paura. Sei una persona con una grande fragilità, detesti sentire che ti sta sfuggendo il controllo e piuttosto che accettare che non puoi fare niente preferisci negare che sia accaduto. Non puoi rimandare le cose all’infinito, arriva sempre il momento in cui non si può più sfuggire. Le cose vanno affrontate prima o poi.

L’ombra nella nuvola

Non poche persone hanno notato l’ombra nella nuvola. Se fai parte di loro significa che tenti di non far trapelare alcuni aspetti di te. Ci sono cose che non vuoi far sapere perché sono imbarazzanti. Probabilmente ti preoccupi troppo, tutti abbiamo le nostre ombre, abbiamo oscurità e luce dentro di noi, bisogna imparare ad amarci per ciò che siamo e se non ci riusciamo da soli dovremmo rivolgerci ad uno specialista. Noterai molti benefici non appena inizierai a focalizzarti sugli aspetti più luminosi del tuo essere.