Il test della firma si basa sull’analisi del modo in cui scrivi il tuo nome per determinare le caratteristiche più significative del tuo carattere.

Molte persone ritengono che analizzare la scrittura e analizzare la firma di una persona sia praticamente la stessa cosa, ma non è affatto vero. Nella maggior parte dei casi, infatti, la firma assume una personalità a sé, cioè viene tracciata con una scrittura molto diversa da quella utilizzata normalmente.

A volte è addirittura uno scarabocchio illeggibile ma che chi firma riconosce assolutamente come proprio. Il modo in cui si firma dice moltissimo non solo del carattere, ma del modo in cui una persona pensa e immagina se stessa.

Per questo motivo analizzando la firma si capisce il carattere di una persona e, allo stesso tempo, la relazione che ha con la propria vita. Sei una persona soddisfatta dei risultati che ha raggiunto oppure no? Sei timida o aggressiva? Sei distratta o sempre concentrata? Sei egocentrica o molto altruista?

Sono tutte risposte che potrai ricevere facendo una piccola analisi del modo in cui firmi. Per eseguire il test dovrai semplicemente osservare l’immagine e scegliere la firma più simile alla tua.

Test della Firma

Firma n.1

La firma n.1 è una firma molto chiara e leggibile, in cui le lettere risultano staccate tra loro. Inoltre, come si potrà osservare facilmente, è composta da lettere mescolate, cioè da lettere scritte in un classico corsivo (quello che si impara alle elementari) mescolate a lettere in stampatello minuscolo (cioè il carattere che stai leggendo in questo momento).

Il tratto della penna con cui è stata tracciata questa firma è molto netto e molto spesso, segno che chi ha firmato su quel foglio ha esercitato una certa pressione dalla prima all’ultima lettera del proprio nome.

In linea generale, questa firma risulta estremamente armoniosa e chiara, anche molto femminile.

Se la tua firma si compone di caratteri differenti tra loro ma riesce a risultare molto armonica ad un primo sguardo vuol dire che sei una persona dalle idee chiare e ordinate, che riesce a “mescolare” sapientemente tutti gli aspetti del proprio carattere fino a offrire di sé un’immagine molto elegante e coerente.

Se la tua firma in genere è scritta con un tratto molto pesante e chiaro significa che premi con la penna sul foglio abbastanza a lungo da ottenere quel tipo di tratto. Quello che vuoi rappresentare in questo modo è la tua volontà di lasciare un segno nel mondo, di affermare la tua personalità e la tua identità.

Sei infatti una persona molto decisa e sicura di sé, che non si spaventa davanti a nulla e che conosce perfettamente i punti di forza del proprio carattere. Quando pensi a te stessa ami concentrarti sui tuoi punti di forza e obiettivi raggiunti: ti senti una vincente e probabilmente hai proprio ragione!

Firma n.2

Questa firma è la più simile di tutte al carattere corsivo classico, in pratica quello che le maestre ci insegnano da piccoli. Come si può notare le lettere sono tutte in corsivo e sono ben legate tra loro.

Una caratteristica di questa firma sta nei suoi piccoli fronzoli: le lettere iniziali hanno infatti delle piccole “grazie”, cioè degli elementi decorativi che le rendono uniche, come il lungo ricciolo della R che tocca la O e sfiora la prima S.

Il tratto è molto chiaro e omogeneo: non ci sono parti delle lettere più sottili di altre, così come non ci sono lettere più grandi di altre.

Se la tua firma assomiglia a questa significa che sei una persona che ama rispettare le regole della società inserendosi con facilità all’interno di esse.

Hai anche un carattere gentile e ami le cose belle, che abbiamo un aspetto curato ed elegante. Sei una persona molto chiara: probabilmente la tua firma assomiglia molto alla tua scrittura. Questo significa che in privato sei esattamente come ti mostri in pubblico.

Probabilmente però sei un po’ insicura e, quando pensi a te stessa, tendi a vedere più i difetti che i pregi e non riesci a non pensare a cosa potresti fare per essere ancora migliore. Stai attenta, perché essere perfette a tutti i costi non è mai una buona idea!