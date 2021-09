Oggi vogliamo scoprire se sei nella classifica dei segni zodiacali più indipendenti: te la cavi da solo oppure hai sempre bisogno d’aiuto?

Ci sono persone che non possono fare a meno di sentirsi e di essere totalmente indipendenti.

Si trasferiscono in un altro paese per ricominciare da capo la loro vita, vivono da soli da quando hanno 18 anni e lavorano da ancora prima.

Oggi vogliamo capire se c’è una correlazione tra segni zodiacali ed essere indipendenti: che ne dici, ti va di scoprire questa classifica dell’oroscopo insieme a noi?

I segni zodiacali più indipendenti: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Cos’è, dopotutto, l’indipendenza?

Dai paesi che si affrancano dal colonialismo alle persone che decidono (finalmente!) di lasciare un partner tossico, la risposta a questa domanda varia in termini di qualità e quantità.

Dopotutto, infatti, essere indipendenti è qualcosa che tutti possono provare prima o poi: basta avere il coraggio di farsi avanti!

Oggi abbiamo deciso di scoprire se tra essere indipendenti ed il tuo segno zodiacale c’è un qualche tipo di correlazione.

Non sei curioso di scoprire se ci sono segni più “facilitati” ad essere indipendenti?

Ecco le prime cinque posizioni della nostra classifica di oggi: pronto a vedere dove ti trovi?

(E, soprattutto, dove si trova il tuo partner?).

Toro: quinto posto

Anche se non sembra, i nati sotto il segno del Toro sono persone estremamente capaci di badare a sé stesse. Il motivo? Sono veramente indipendenti!

Il Toro sa esattamente cosa vuole dalla vita (anche quando… dice di non saperlo) e anche come fare per ottenerlo.

Lavora duramente e non ha paura di impegnarsi: non c’è (quasi) nessuno più indipendente di lui!

Leone: quarto posto

Anche se vorrebbero di certo trovarsi più in alto in questa classifica, i nati sotto il segno del Leone sono persone decisamente indipendenti.

Hanno una forte mentalità, che li porta a pensare sempre e solo a sé stessi anche se non per forza in maniera negativa.

Sono persone capaci di concentrarsi e raggiungere i propri obiettivi e che non hanno bisogno di chiedere l’aiuto di nessuno.

Certo, qualche volta, il Leone vorrebbe proprio qualcuno che gli chieda come sta: non lo ammetterà mai, però!

Ariete: terzo posto

Anche l’Ariete può essere molto indipendente… quando si trovano nella condizione di doverlo essere!

L’Ariete è uno di quei segni che crede di dipendere dagli altri in tutto e per tutto: non sanno, in realtà, di essere persone estremamente risolute!

Quando vita mette un Ariete alle strette (o, in realtà, gli regala opportunità), questo segno scopre quanto e come può essere indipendente.

Tutti quelli su cui contava (e a cui ripeteva costantemente che non possono lasciarlo) vedranno un cambiamento decisamente interessante. L’Ariete diventerà… una persona del tutto nuova!

Scorpione: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica non potevamo non inserire tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Eppure è proprio così: lo Scorpione è uno dei segni più indipendenti di tutto lo zodiaco. Scommettiamo che ve lo immaginavate, vero?

Non solo lo Scorpione è autosufficiente per quanto riguarda la sua vita privata, nella quale si ingegna in ogni modo per fare tutto da solo.

Anche per quanto riguarda il lavoro (dove è sicuramente uno dei leader più affermati) e la vita sentimentale, possiamo dire che lo Scorpione non ha paura a stare da solo.

Di certo la sua personalità ed il suo ego gli bastano come compagni. Scherzi a parte, però, lo Scorpione è un segno capacissimo di stare da solo e di prosperare nel mentre.

Gli altri lo confondono e spesso lo fanno sentire in difetto: meglio soli che mali accompagnati, per lo Scorpione, è una massima di vita!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni indipendenti dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Ovviamente non è una sorpresa: chi conosce un Capricorno sa già anche quanto possa essere indipendente e solitario!

Sebbene essere indipendenti non voglia dire lasciare gli altri indietro, per il Capricorno la solitudine è decisamente importante.

Fin da piccoli si trovano a esercitarsi per quanto riguarda il loro modo di fare: sono persone che stanno sempre attente a non fidarsi troppo degli altri, per non dover rimanere delusi!

Il Capricorno è uno dei segni che non fa veramente conto su nessun’altro.

Sono capaci di cavarsela da soli in qualsiasi situazione!

Per questo, se volete far sciogliere il cuore ad un Capricorno non dovete far altro che prendervi cura di loro. Sono così poco abituati ad essere accuditi che per loro sarà semplicemente fantastico!