Fedez ha lasciato di stucco tutti i suoi fan con una confessione a cuore aperto su Chiara Ferragni: “Non me ne pento, lasciatemi stare”.

Fedez è ormai un protagonista indiscusso nel mondo del gossip e della cronaca. No, questa volta le sue battaglie con il Codacons non hanno nulla a che fare con la notizia in questione e nemmeno le foto che lo ritraggono litigare con Chiara Ferragni. Dopo di tutto anche loro, anche se spesso le persone sembrano dimenticarsene, sono umani e come a tutte le coppie capita di litigare.

Questa volta gli utenti della rete sono rimasti senza parole a causa di una recente confessione di lui. Confessione, probabilmente, del tutto involontaria in quanto è avvenuta mentre ha mostrato ai suoi fedeli sostenitori uno screen di una conversazione avvenuta poco prima con sua moglie. Nel vedere il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Fedez, gli utenti della rete hanno notato uno strano dettaglio e lui ha subito replicato placando il loro stupore affermando che non si pente di nulla.

Chiara Ferragni: la confessione di Fedez lascia di stucco i fan

Fedez ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori una breve conversazione privata avvenuta con Chiara Ferragni, conversazione che trovate alla fine di questo articolo. Ciò che ha colpito gli utenti della rete non è stato tanto il contenuto della conversazione, ma il modo in cui il rapper ha scelto di rinominare sua moglie all’interno della rubrica. Un dettaglio che era già spuntato qualche tempo fa, ma che è tornato a “far parlare” ancora una volta i fan che sperano che il cantante di Mille avesse “imparato la lezione”

Che cosa è successo? Fedez ha rinominato Chiara Ferragni con nome e cognome in rubrica. La scelta del rapper ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano una scelta così “fredda” da parte sua. Certo, magari non si aspettavano un soprannome di quelli sdolcinati, ma nemmeno che scegliesse di nominarla in rubrica inserendo semplicemente il suo nome e il suo cognome.

“Sì, l’ho salvata come Chiara Ferragni” ha replicato il rapper dopo che gli utenti della rete lo hanno inondato di commenti in cui gli chiedevano spiegazioni a riguardo. “Non me ne pento” ha subito aggiunto. “Lasciatemi stare“ ha poi concluso, facendo dedurre ai suoi fedeli sostenitori che non ha di certo le intenzioni di cambiarle nome in rubrica soltanto perché loro si aspettavano qualcosa di totalmente diverso.

La confessione di Fedez ha spiazzato i fan, che si aspettavano decisamente un nome meno informale da parte sua.