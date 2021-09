Cosa ti aspetti da una relazione? Oggi proviamo a metterci nei panni dell’altro per capire cosa si aspettano gli uomini.

Vivere felici insieme non è sempre facile e non lo è far durare la relazione negli anni. Il rapporto si evolve solo se entrambi lavorano con costanza per migliorarlo e tenendo presente che accanto a noi abbiamo una persona che è diversa da noi e ha le proprie esigenze e i propri desideri. Anche le aspettative possono differire tra i partner. Per comprendere l’altro ci vuole tempo e dialogo, impariamo gradualmente a conoscerci. Se il vostro uomo è introspettivo e restio ad aprirsi, ecco generalmente cosa si aspetta un uomo da una relazione.

Un uomo da una relazione si aspetta queste 10 cose

Proviamo ad entrare nella testa della nostra controparte maschile, cosa pensate che desideri quando pensa ad una relazione seria? Al di la di qualcuno che lo aiuti nei lavori di casa un uomo da una relazione si aspetta cose semplici che spesso diamo per scontate e che molte volte non sono poi così lontane da quelle che desideriamo noi.

Ecco 10 cose che un uomo si aspetta da una relazione:

1. Una complicità su base quotidiana

Un uomo cerca una compagna che sia anche un’ amica. Sentirsi a proprio agio con una donna, così come si sente con i suoi amici è una prerogativa. Un uomo vuole sentirsi libero e non giudicato nell’ambiente familiare. Apprezza il fatto di avere accanto una persona che lo capisce senza nemmeno aver bisogno di parlare. Gli uomini non desiderano dover recitare o nascondersi.

2. Risate e buon umore

Gli uomini generalmente non amano litigare. Nella maggior parte dei casi siamo noi donne a cercare e aizzare il dibattito. Gli uomini sono più propensi per una vita quotidiana felice e pacifica, in fondo restano sempre un pò bambini e più che liti amano condividere gioco e risate.

3. Rispetto reciproco

Il rispetto è una base importante per qualsiasi rapporto e gli uomini come le donne hanno bisogno di sentirsi rispettati nella loro relazione. Questo significa avere qualcuno che ascolti e prenda in considerazione le sue opinioni e che le decisioni siano congiunte. Vogliono sentirsi attivi nella coppia non un accessorio.

4. Una connessione fisica

Dal punto di vista sessuale gli uomini desiderano non rinunciare ad una sessualità appagante, questo include non solo una vita sessuale attiva ma anche la presenza di gesti di affetto e dimostrazione di amore. Proprio come le donne hanno bisogno di questo tipo di rassicurazione, anche gli uomini bramano complimenti.

5. Un orecchio che ascolta

Gli uomini con i loro amici si confidano meno di quanto facciamo noi donne. Il loro rapporto è prettamente giocoso e finalizzato allo svago e al divertimento. Gli uomini preferiscono aprirsi con la partner, all’interno delle mura domestiche, a patto che non si sentano giudicati.

6. Un porto sicuro

Avere qualcuno che ci spetta a casa e ci faccia sentire al sicuro non ha prezzo. Anche gli uomini hanno bisogno di rassicurazione. Nei momenti buoni e nei momenti cattivi avere una casa felice nella quale tornare è motivo di gioia. Gli uomini traggono forza e stabilità dal loro porto sicuro e questo consente loro di vivere serenamente.

7. Protezione

Gli uomini vogliono sentirsi degli eroi per la loro famiglia. Vogliono essere i protettori dei loro cari, quando questa condizione non si realizza soffrono.

8. Passioni condivise

Le passioni sono il sale della vita, chi ha la fortuna di fare delle proprie passioni un lavoro, ha l’impressione di non lavorare mai. Le passioni dunque sono rilevanti e quando occupano un posto importante nella vita si desidera condividerle con la persona che amiamo. Se il tuo partner ama giocare a calcio, vai a tifare per lui ogni tanto, mostragli interesse interesse per la passione che ha, è molto importante.

9. Un motivo per andare avanti

Ci sono persone che per natura non pianificano e vivono ogni giorno senza farsi troppe domande. Poi ci sono uomini che invece pianificano minuziosamente il domani. Se il tuo uomo appartiene al primo gruppo necessita di trovare nella sua partner qualcuno su cui appoggiarsi, che lo spinge ad andare avanti e a fornirgli motivazioni e voglia per andare avanti, se appartiene al primo gruppo ha bisogno di sapere che volete le stesse cose e avete obiettivi comuni.

10. Un po’ di indipendenza

Agli uomini piace mantenere una certa indipendenza. Non amano sentirsi legati, o meglio si vogliono legare a qualcuno pur preservando attività da fare da soli o con i loro amici. Anche molte donne amano condividere momenti a due ed alternarli con interessi personali. Il livello di indipendenza e la necessità di spazio vitale di una persona dipendono dal suo profilo. Quindi possiamo affermare che non ci sono regole che valgono per tutti gli uomini, ci sono consigli indicativi che valgono o meno in funzione del tipo di persona col quale ci rapportiamo.

Esistono tanti profili maschili quante sono le diverse relazioni sentimentali. Bisogna lavorare molto sui nostri rapporti.