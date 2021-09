Sei tra i segni zodiacali più irritanti dell’oroscopo? Tranquillo: non hai quasi bisogno di rispondere! Scopriamo se sei in classifica!

Se alla domanda “quanto sei irritante” rispondi iniziando a fare il verso del pollo o cantando ad alta voce, forse non hai bisogno di rispondere.

Ci sono persone, infatti, che credono che essere irritanti sia un ottimo modo per divertirsi insieme agli altri. Certo, a volte dare fastidio può essere divertente… ma per quanto tempo?

Scopriamo insieme se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi ed anche se lo fai appositamente oppure… hai un talento naturale!

Ecco le prime cinque posizioni.

I segni zodiacali più irritanti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ci sono persone capaci di farti veramente impazzire di rabbia… facendo quasi niente!

Magari è quel tuo vicino di casa che ama rimanere in macchina e lasciarla accesa sotto le tue finestre mentre manda messaggi, oppure il tipo al supermercato che indossa la mascherina con il naso di fuori.

Forse si tratta dei tuoi coinquilini, che non smettono veramente mai di cantare e suonare la chitarra, oppure di quella tua amica che torna sempre con il suo ex.

Poco importa (bene o male) quale sia l’atteggiamento che ti fa uscire fuori dai gangheri: ci sono persone che riusciranno, in un modo o nell’altro, a provocarti!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo quali sono i segni più deboli dello zodiaco e, soprattutto, perché lo sono!

Scopriamo la classifica dei cinque segni zodiacali più irritanti dello zodiaco, in modo da essere preparati quando li incontriamo.

Non sei curioso di sapere se sei in classifica?

Cancro: quinto posto

Per quanto spesso si sforzi di non esserlo, il Cancro sa essere veramente irritante quando vuole. Il fatto è che il Cancro, spesso e volentieri, è capace di individuare immediatamente i punti deboli degli altri e sa usarli a suo vantaggio quasi immediatamente!

Spesso, il Cancro cerca di essere irritante per “tirare la corda” e vedere quanto gli altri lo amano. Non è irritante per il gusto di esserlo ma per “testare” i suoi rapporti. Insomma: farebbe meglio a smettere, non trovate?

Acquario: quarto posto

“Dove vai? Con chi ci vai? Come ci vai? Ti ho preparato il pranzo!”. Anche se queste non sembrano (e di base non sono) domande irritanti, possiamo assicurarti che l’Acquario è in grado di darti sui nervi abbastanza velocemente.

Se ne conoscete uno, sapete anche che non potete “sfuggire” al suo giogo. Vogliono essere sempre coinvolti in tutto quello che dite o fate, si insinuano nella vostra vita nelle maniera più subdola: rendendosi indispensabili!

Per quanto il loro atteggiamento non punti ad essere irritante per forza, ovviamente, a volte i nati sotto il segno dell’Acquario finiscono per diventarlo.

Vogliono tutto e troppo: se non siete preparati potrebbe succedervi di trovarli… estremamente irritanti!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo la classifica dei segni più spontanei dello zodiaco: non sei curioso di sapere quanto sei… vero?

Bilancia: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. La loro voglia di fare festa potrebbe essere irritante per alcuni (visto che non si fermano mai) ma generalmente i nati sotto il segno della Bilancia sono persone irritanti per altri motivi!

Innanzitutto non dicono mai veramente come stanno le cose: non sono onesti nei confronti degli altri e mentono spudoratamente… proprio mentre vi dicono che odiano mentire!

Poi, la Bilancia, cerca spessissimo di insinuarsi nei rapporti altrui: di fondo vorrebbe solo essere inclusa ma spesso e volentieri finisce per essere solo irritante.

Ama gli inside jokes ma non riesce a lasciare gli spazi altrui… agli altri!

Gemelli: secondo posto

Anche i Gemelli possono essere veramente irritanti e se ne conoscete uno sapete anche il perché, con ogni probabilità.

Questo è un segno che non è mai sicuro di niente: del suo amore per voi o del fatto che vi odia, di quello che vuole fare nella vita o di dove vuole andare a mangiare.

Ogni decisione, per i Gemelli, sembra essere veramente troppo difficile da prendere e trascinano tutti gli altri spesso nel loro caos.

Se i Gemelli, però, riescono ad orientarsi bene nella loro vita, per gli altri non è ovviamente lo stesso!

Ecco perché, spesso, i Gemelli ci sembrano così irritanti: sono persone che scelgono di seguire il flusso delle cose e cambiano idea talmente spesso che neanche loro sanno quello che vogliono.

Questa è, ovviamente, una decisione personale: per gli altri, però, è veramente difficile stargli accanto!

LEGGI ANCHE –> Hai conosciuto solo persone sbagliate oppure fai solo parte della classifica dei segni più sfortunati in amore?

Ariete: primo posto nella classifica dei segni più irritanti

L’Ariete è al primo posto della nostra classifica per un motivo ovviamente valido: può essere veramente il più irritante di tutti!

Questo è un segno che non si fa problemi a contraddire la parola appena data e ad essere completamente incoerente.

Avere a che fare con loro vuol dire passare tantissimo tempo a cercare di capirli: un giorno dicono una cosa e quello dopo un’altra.

Ma la caratteristica più irritante degli Ariete non è “solo” questa: sono anche persone decisamente difficili quando si tratta di rapporti interpersonali!

Se siete amici con un Ariete, saprete bene quanto è difficile ritagliarvi del tempo solo per voi: gli Ariete hanno sempre tantissime cose da fare, appuntamenti con altre persone o intrighi da risolvere.

Quasi impossibile chiedergli di stare da soli.

Gli Ariete non vi daranno quasi mai la loro completa attenzione ma pretendono da voi che gli stiate sempre intorno!