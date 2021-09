Un trionfo della natura in tavola senza grossi sforzi, insalata con zucca, radicchio, cipolle e aceto balsamico vi conquisterà

L’autunno che si avvicina porta ortaggi e verdure nuove nelle nostre cucine rispetto all’estate. Come la zucca, che si adatta a tantissime ricette dall’antipasto al dolce. Questa volta abbiamo scelto una golosa insalata che può diventare un piatto unico non solo per chi è a dieta.

->> LEGGI ANCHE La ricetta anti-spreco facile e veloce per riciclare le bucce di zucca, cucinandole a puntino

Prepariamo infatti l’insalata con zucca, radicchio, cipolle e aceto balsamico, ricetta vegetariana ma che in realtà accontenta i gusti di tutti. Relativamente veloce da preparare, è il giusto mix di consistenze e di sapori per un pasto poco calorico e molto nutriente.

Insalata con zucca, radicchio, cipolle e aceto balsamico: scegliamo gli ingredienti

La zucca migliore per questa ricetta è quella mantovana, il radicchio rosso quello trevigiano e la cipolla quella tipo Tropea. Un giro d’Italia gastronomico, ma se non trovate proprio questi prodotti, non state ad impazzire. L’importante è che siano freschi.

Ingredienti:

500 g di zucca mantovana

4 cipolle rosse piccole

2 cespi di radicchio

1 rametto di rosmarino

olio extravergine d’oliva

aceto balsamico

50 g mandorle

sale

pepe

Preparazione:

Lavate la zucca, sbucciatela e tagliatela a fetta (il peso è calcolato già senza la buccia). Poi adagiatela su una placca da forno già foderata di carta forno e cuocete per 25 minuti circa in forno preriscaldato a 170°.

Non esagerate con la cottura, perfhé più tempo la zucca resta in forno e più tende a perdere la sua consistenza. Quando è pronta, tiratela fuori e lasciatela intiepidire mentre preparate il resto degli ingredienti per questa insalata.

Prendete ora le cipolle, sbucciatele e tagliatele a spicchi. Poi cuocetele a vapore. Se usate la pentola a pressione, calcolate circa 8 minuti da quando sentite il classico fischio. Quando sono cotte, mettetele a scolare.

Lavate bene il radicchio sotto acqua corrente, scolatelo e tagliate le foglie in tre-quattro pezzi. Poi mettetelo a cuocere in una padella con due cucchiai di olio extravergine e un rametto di rosmarino. Anche in questo caso cottura veloce, basteranno 8-9 minuti.

Quando è tutto cotto e la zucca intiepidita, siete pronte per comporre la vostra insalata con zucca, radicchio, cipolle e aceto balsamico.

Mettete i tre ortaggi in una padella e saltateli con un filo di olio e aceto balsamico. Infine spegnete e cospargete la superficie con le mandole spezzettate a mano o tritate, regolate di sale e pepe e poi servite l’insalata tiepida.