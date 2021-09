Ufficiale: dopo l’addio, la coppia del Grande Fratello Vip torna insieme

Ora è ufficiale: dopo aver annunciato l’addio, la coppia più amata del Grande Fratello Vip torna insieme e lascia l’Italia.

Sembrava tutto finito e, invece, il colpo di scena è arrivato per un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Myriam Catania che è tornata ufficialmente tra le braccia del compagno Quentin Kammermann con cui sembrava tutto finito.

Poche settimane fa, attraverso i social, Quentin Kammermann aveva annunciato la fine della storia con Myriam Catania.

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia”, aveva scritto il pubblicitario francese.

Oggi, però, i due che hanno un figlio, il piccolo Jacques, nato nel 2017, sono tornati insieme.

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip lascia l’Italia per amore

Myriam Catania e il compagno Quentin Kammermann sono tornati insieme dopo aver superato una crisi che li aveva portati a separarsi. Ad immortalare la ritrovare serenità della famiglia di Myriam Catania è il settimanale Nuovo che ha pizzicato l’attrice con il compagno e il figlio a Sabaudia.

“A a volte, anche quando l’amore sembra essere ormai finito, resta qualcosa dentro”, ha spiegato Myriam Catania al magazine diretto da Riccardo Signoretti. “Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”.

Il ritorno di fiamma avrebbe spinto la Catania a prendere un’importante decisione per il futuro della sua famiglia. Il compagno di Myriam è un pubblicitario che, per lavoro, viaggia spesso. Non potendo più restare a Roma, la famiglia avrebbe così deciso di trasferirsi in Francia.

Un’importante novità per Myriam Catania che, come ha raccontato durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, è molto legata alla sua e grande famiglia d’origine. La coppia, così, dovrebbe trasferirsi a Marsiglia. Un nuovo inizio, dunque, per Myriam, Quentin e il piccolo Jacques.