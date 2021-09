Pronto a cogliere un petalo virtuale? Oggi, con il nostro test del desiderio nascosto, scopriremo se i tuoi desideri diventeranno realtà!

Dicci la verità: ce l’hai o no un desiderio nascosto?

Che si tratti di piacere a quel ragazzo misterioso che incontri ogni mattina sull’autobus, di riuscire a mangiare per ore senza ingrassare o della fine del capitalismo, non sta a noi conoscere quale sia l’oggetto dei tuoi sogni.

Di certo, però, possiamo provare a sapere in anticipo se, quando e come si avvererà il tuo desiderio, non trovi?

Il nostro test di oggi ci darà una mano: ecco come!

Test del desiderio: cogli un petalo e scopri se si esaudiranno i tuoi desideri

Dai, inutile fare i ritrosi: tutti abbiamo un desiderio nascosto!

Di sicuro, infatti, anche Beyoncé o Lady Gaga sognano di poter fare qualcosa che ancora non hanno fatto: allora perché anche noi non dovremmo avere desideri in grande?

Visto che non possiamo (e non vogliamo) indovinare quale sia il tuo, abbiamo deciso di proporti un test del desiderio sicuramente particolare.

Nell’immagine che vedi qui sopra, c’è un fiore con sette petali. Potrai scegliere di “rimuovere” solo uno dei petali, “cogliendolo” virtualmente.

Quale scegli?

Non stare a preoccuparti di dare la risposta che “credi” sia giusta: non ci sono correlazioni tra i colori od i numeri e la realizzazione o meno dei tuoi desideri!

Pensa intensamente al tuo desiderio più segreto, concentrati per un secondo sull’immagine e scegli il petalo che ti attira di più.

Ti basterà cliccare sul pulsante qui sotto per scoprire se il tuo desiderio si avvererà o meno!