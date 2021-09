By

Va bene, abbiamo deciso di svelare la classifica dei segni più felici e solari dell’oroscopo: non sei curioso di scoprire se ci sei?

Ci sono persone che vivono la loro vita come se fosse un immenso e fantastico parco giochi. Entrano saltellando dall’entrata, mangiano dello zucchero filato che poi non li farà sentire male mentre guardano le attrazioni e poi si divertono addirittura nella casa stregata.

Ma come fanno?

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi, in modo da capire se anche quella tua collega con il sorriso stampato in faccia di lunedì mattina è tra le prime posizioni.

Di quale classifica? Ma di quella dei segni zodiacali più allegri che mai!

I segni più felici e solari dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Immagina la scena: sei in ufficio, a scuola o all’università. Sono le otto di un lunedì mattina di Settembre e, dopo l’estate, stai per riprendere a lavorare.

Vorresti essere felice, felice di ritrovare la tua routine e di sentirti produttivo ma non ce la fai: sogni laghi ghiacciati, picchi montani conquistati con il sudore od un bagno rilassante nel mare.

Sei imbronciato e nascosto dietro il tuo caffè quando quella collega (amica o professoressa) che non sopporti entra nella stanza sfogliando un maglione giallo con un enorme smile sopra ed un sorriso a trentadue denti. Quella persona è, semplicemente, il ritratto della felicità: ha un sorriso enorme e la voce squillante. Ma come fa?

Prima di arrabbiarti, prova a chiedere al felice di turno quale sia il suo segno zodiacale: magari è nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

Pesci: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci: questo è un segno veramente felice e contento e di certo è tra i più solari dell’oroscopo!

I Pesci, infatti, hanno veramente poche preoccupazioni: sono persone che sanno accontentarsi e tirare fuori il massimo dal poco che hanno.

Per loro è sempre “meglio così” e sono persone quasi sempre fantastiche da avere accanto. Quando tu sei arrabbiato, però, un Pesci può veramente farti perdere la pazienza. Attenzione!

Bilancia: quarto posto

Una cosa bisogna ammetterla dei nati sotto il segno della Bilancia: la loro è la risata più forte e gioiosa che ci sia nell’oroscopo!

La Bilancia è un segno che non si fa veramente problemi ad essere felice: sono sempre allegri e trascinano anche gli altri nella loro felicità!

Questo è un segno decisamente solare: la Bilancia riesce ad essere contenta non solo per sé ma spesso anche per i suoi più cari amici, per i loro traguardi ed i loro successi.

La Bilancia è un segno sempre pronto a fare festa: con loro vi divertirete sicuramente!

Acquario: terzo posto

Anche l’Acquario è un segno estremamente felice e solare, che non perde di certo tempo con la negatività! Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha imparato fin da piccolo ad andare avanti e guardare il bello nella vita.

Gli Acquario non si preoccupano mai troppo di un problema: vanno avanti decisi ed hanno, come missione, quella di cercare di rallegrare anche tutti gli altri!

Per loro, essere felici è semplicemente una seconda natura: sono persone abituate a rimboccarsi le mani e a trascinare gli altri verso il divertimento!

Sagittario: secondo posto

Di certo, se conosci un Sagittario, sai a che cosa ci riferiamo quando li chiamiamo felici e solari. Questo è un segno veramente ottimista e positivo, che non si scoraggia veramente di fronte a niente.

Per loro, c’è sempre un lato da cui guardare un problema che lo renderà una lezione da imparare e non… un semplice problema!

Il Sagittario è uno dei segni più felici e solari dell’oroscopo proprio perché non si fa troppe domande, non vuole filosofeggiare sulle situazioni!

Il suo approccio alla vita è decisamente allegro: non c’è quasi niente che lo intristisca e da tutto è capace di imparare qualcosa di nuovo ed entusiasmante.

Il Sagittario è un segno dal quale possiamo di certo prendere spunto: anche se a volte è un poco ingenuo, il suo modo di fare è assolutamente invidiabile.

Felici e solari come lui ce ne sono pochi (e a volte, soprattutto di lunedì mattina, ci viene da dire per fortuna!).

Toro: primo posto nella classifica dei segni più felici e solari dell’oroscopo

Il Toro è veramente il segno più solare e felice dell’oroscopo: volete sapere il motivo? Semplicemente non sa quanto è felice!

Il Toro è uno di quei segni che ha quasi sempre un chiaro obiettivo nella vita, una voglia di fare che, anche se a tratti, lo porta a raggiungere ottimi risultati e amore per gli altri.

Anche se non se ne rende conto, se si lamenta spesso o se crede di essere insopportabile, il Toro è in realtà un segno veramente felice.

Riesce a contagiare le persone intorno a lui, magari grazie semplicemente al suo entusiasmo oppure perché si impegna per farle essere felici.

A volte, il suo modo di fare può procurargli un poco di stress. Tutti saremmo decisamente poco contenti se cercassimo in continuazione di fare felici gli altri, no? La verità è che il Toro è sempre allegro e solare e vorrebbe che tutti stessero come lui: insomma, è lui il più felice dell’oroscopo!