Musica sotto choc: la famosa cantante morta a soli 39 anni

Il mondo della musica è sotto choc: a soli 39 anni è venuta a mancare una delle artiste più amate. Struggente annuncio della madre.

Il mondo della musica piange per la scomparsa, a soli 39 anni, di Sarah Harding, componente delle Girls Aloud. La notizia della sua prematura scomparsa è stata data dalla madre che, con un messaggio pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della figlia, ha condiviso il dolore incommensurabile che sta provando.

Bellissima e talentuosa, Sarah Harding è diventata famosa nel 2002, partecipando come concorrente a Popstars: The Rivals che aveva come finalità quella di far emergere band femminili.

Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump e Call The Shots sono tra le canzoni più conosciute. Dopo lo scioglimento, le Girls Aloud si sono riunite nel 2012 per poi separarsi nuovamente nel 2013.

Lutto nella musica: Sarah Harding morta a 39 anni per un tumore al seno

Sarah Harding, dopo aver combattuto contro un tumore al seno, non ce l’ha fatta. “A dicembre il mio dottore mi ha detto che il prossimo Natale sarebbe stato probabilmente l’ultimo”, aveva scritto all’inizio del 2021 pubblicando Hear Me Out pubblicato sul Times.

Con la foto che vedete qui in alto, la madre di Sarah ha annunciato la sua scomparsa:

