Avete visto la borsa rosa shocking di Chiara Ferragni? Trova la pochette giusta per te

Chiara Ferragni non perde occasione per distinguersi e farsi ammirare. Ama il suo lavoro e lo si nota dalla naturalezza con cui si mostra nella quotidianità, senza fermarsi mai. Oggi ha sfoggiato un outfit estivo in jeans ed una pochette rosa shocking, in spugna, stupenda. Vediamo quando e come portare questo genere di borsa.

Nell’attesa di svelarvi le borse must-have dell’autunno – inverno 2021/2022, scopriamo le pochette dei desideri per la mezza stagione e quale comprare (con poco budget) per imitare l’ultima scelta dell’influencer italiana più amata: Chiara Ferragni.

Scomode ma bellissime: ecco quali pochette comprare per essere cool

La borsa con tracolla in pelle e catena lucida Alphabet di Chloé (785 euro) si porta meglio a mano, come una normalissima pochette. Trama in pelle martellata beige, ciondolo con logo, dettagli color oro, pattina nella parte superiore e scomparto unico, è disponibile anche nel romantico color cipria ed in un sempre attuale nero.

Per le amanti di un bel logo in evidenza tutto italiano, ci sono la clutch media in tessuto e pelle con motivo FF e la flat pouch grande di Fendi. Quest’ultima è interamente in cuoio marrone, con chiusura a zip e manico a bracciale rimovibile. La firma “Fendi Roma” è realizzata con stampa a caldo. Il prezzo è di 490 euro per la prima e di 690 euro per la seconda. Ottime per il giorno o da portare in una borsa più grande al lavoro e da utilizzare poi per l’aperitivo in centro con le amiche.

Se però si vuole, e si possono, spendere al massimo 300 euro, ecco tre soluzioni altrettanto glamorous. La Furla essential clutch bordeaux va portata con un jeans blu basic, una camicia bianca – o un top nero con applicazioni vintage – ed una giacca dal taglio maschile (l’ideale sarebbe a righe beige e bordeaux appunto) che riprenda il colore della morbida pochette. Ricorda un po’ il portamonete delle nostre nonne, ha la chiusura a battente e l’interno foderato. Costa 275 euro.

Di Chiara ce n’è una ma di pochette…

Per le ultime giornate in piscina, al lago o per una toccata e fuga al mare, la soluzione c’è ed è coloratissima proprio come quella di Chiara Ferragni. Sono di Saint Barth le pochette in spugna rosa con ricamo fucsia, azzurra con scritta gialla, a righe orizzontali bianche e verdi con scritta argento, golose e fresche. Tutte a soli 49 euro.

Non avete scuse. Poco importa se siate in una piscina gonfiabile con vostra cugina per un revival all’insegna della spensierata infanzia o se volete prepararvi al meglio per l’ultimo tuffo in una location luxury. Il buon umore e lo stile li porterete voi, la spesa è secondaria.

Silvia Zanchi