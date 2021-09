Forse non lo sai ancora ma potresti essere uno dei segni più introversi dello zodiaco. Ti va di scoprirlo insieme? Ecco la classifica!

Essere introversi od estroversi è spesso qualcosa di cui neanche ci rendiamo conto tanto bene. Non si tratta di una caratteristica spiccata, visto che esistono estroversi taciturni ed introversi decisamente socievoli!

Vi chiederete come sia possibile: il problema è che, spesso e volentieri, consideriamo estroverse le persone che parlano molto ed introverse quelle che, invece, sono solo silenziose.

Oggi abbiamo chiesto all’oroscopo di darci una mano: pronto a scoprire se sei nella classifica dei segni introversi?

I segni più introversi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ci sono persone che sono introverse e neanche lo sanno.

Cerchiamo di fare un identikit sommario dell’introverso: prima di uscire sei sempre preso dalla voglia di dare buca, adori stare da solo in casa tua e dopo aver visto i tuoi amici hai bisogno di tempo per riprenderti.

Ti ritrovi in una (o tutte) queste frasi? Allora con ogni probabilità sei un vero introverso!

Essere introversi, infatti, non vuol dire uscire e stare per forza di cose a disagio: no! Quando esci e stai con i tuoi amici sei in grado di chiacchierare tantissimo (anche troppo), ridere, scherzare e fare festa.

Nessuno pensa di te che tu sia un introverso proprio perché, quando esci, sei l’anima della festa. La gente non sa quanta fatica ti costa e cosa devi fare, poi, per recuperare le tue energie!

Fortunatamente, l’oroscopo ti viene in aiuto: ecco la classifica dei cinque segni zodiacali più introversi di tutti!

Capricorno: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Non fatevi ingannare dalla loro presenza a qualsiasi evento che si tenga fuori di casa.

I Capricorno sono dei veri introversi!

Il Capricorno è un segno che tende a costruire muri per poter proteggersi e che non ama molto aprirsi e parlare con gli altri.

Per lui i suoi pensieri e le sue sensazioni sono decisamente sacri: esce di casa ma più per imposizione sociale che perché si diverte davvero!

Vergine: quarto posto

Anche la Vergine è un segno sorprendentemente estroverso: nonostante si tratti di una personalità che spicca in mezzo alle altre, infatti, la Vergine non adora passare fuori tutt

Scorpione: terzo posto

Date allo Scorpione un libro, una stanza ben arieggiata, la possibilità di fare una passeggiata o di uscire quando vuole e non lo sentirete più per giorni e giorni.

Lo Scorpione, infatti, è uno di quei segni che non ha assolutamente bisogno del contatto con gli altri per stare bene!

Chi è nato sotto questo segno è una persona indipendente, che non ha paura della solitudine e che vive benissimo da solo.

Con gli altri si diverte e fa divertire ma è consapevole che il tempo passato da solo… è quello che preferisce!

Toro: secondo posto

Anche il Toro è uno dei segni più introversi dello zodiaco… solo che se ne rende conto sempre e troppo spesso molto tardi!

Il Toro, infatti, è uno di quei segni che adora uscire di casa e che ha sempre piacere di vedere i suoi amici: questo prima di essere uscito, però!

Quando torna a casa, il Toro sente sempre che c’è stato qualcosa che lo ha fatto stare male. A volte sono i commenti altrui, a volte la situazione oppure, molto più spesso, semplicemente non si è trovato a suo agio.

Qual è il motivo?

Ma semplicemente che il Toro è un vero introverso! Adora stare in casa, lavorare e poltrire e non preoccuparsi del giudizio degli altri. Quando esce si sente sempre sotto la lente d’ingrandimento: ecco perché non si gode la socialità!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più introversi dello zodiaco

Cari amici del Cancro, è ora di fare due conti con sé stessi e cercare di capire veramente come stanno le cose.

Lo sapete che siete i segni più introversi dello zodiaco secondo le stelle?

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni che non uscirebbe veramente mai da casa sua.

(Ma, ovviamente, casa sua dev’essere il suo spazio nel quale ha passato già ore e che ha reso casa grazie a mille piccoli accorgimenti).

Impossibile cercare di obbligare il Cancro a passare giorni e notti intere a fare follie: hanno sempre bisogno di ricaricarsi, di avere un attimo privato e di poter stare da soli!

Spesso le chiacchiere degli altri li stancano e li demoralizzano: il Cancro è un segno a cui piace la socialità ma solo nei suoi tempi e nei suoi modi.

Inutile forzarlo: metterà il muso per tutto il tempo!