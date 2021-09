Oggi vogliamo proporti il test dell’intraprendenza in amore: pronto a scoprire quanto sei focoso tu (e quanto il tuo partner)?

Quante volte ti è capitato di non fare un passo in più in amore e poi di pentirti amaramente? Ci sono delle persone, infatti, che sono decisamente intraprendenti in amore. Non fanno altro che “fare il primo passo“, seguiti poi dal secondo, dal terzo, dal quarto… e via discorrendo!

Non hanno paura di ridicolizzarsi o di sentirti in imbarazzo di fronte agli altri!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test veramente interessante: quello delle persone che sono intraprendenti quando si parla d’amore!

Tu od il tuo partner ci sarete? Scopriamolo subito insieme!

Test dell’intraprendenza in amore: scopri se sai fare la prima mossa con il test di personalità di oggi

Dicci la verità: quanto credi di essere intraprendente in amore? Quello che vogliamo valutare oggi, infatti, è quanto tu sia in grado di fare il primo passo o meno durante i primi approcci di una relazione amorosa.

Ci sono persone, infatti, che non si fanno problemi a fare il primo passo ed altre che, invece, finiscono per perdere numerose occasioni.

Non si tratta certo di una gara ma è sempre meglio scoprire quanto o se sei intraprendente quando si parla di relazioni di coppia, non trovi?

Innanzitutto ti potrebbe servire per capire come e cosa fare in futuro, soprattutto la prossima volta che incontri qualcuno che ti piace!

Ovviamente puoi anche proporre questo test alle tue prossime fiamme o alle tue amiche, per capire quale tra loro è la più intraprendente in amore.

Allora, sei pronto a scoprire quanto sei intraprendente in amore? La risposta si trova nei nostri quattro cuori. Scegli quello con il colore che ti attrae di più e che ti fa sentire più in piace con te stesso.

La risposta potrebbe lasciarti stupito!

Clicca sul pulsante qui sotto e scoprilo subito!