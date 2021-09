Oggi vogliamo scoprire chi sei veramente grazie al test delle scarpe. Scegli il paio che usi di più e ti sveleremo come sei con gli altri!

Per imparare a conoscere meglio le persone, generalmente, c’è un solo suggerimento valido: presentarsi e chiedere loro di parlarti di sé!

Ovviamente, però, questo non solo non è sempre possibile ma spesso può portare anche a fraintendimenti.

Come fare, allora, per capire meglio le persone che hai davanti oltre che, ovviamente, anche te stessa? Semplice! Con uno dei nostri test della personalità!

Oggi abbiamo deciso di interrogarti sulle scarpe: quali sono le tue preferite?

Test delle scarpe: scegli quella che preferisci e scopri come sei in socialità

Uscire di casa e stare con la gente, soprattutto dopo i due anni che abbiamo appena passato, non ci sembra più semplice come una volta, vero?

Avere un circolo di amici o presentarsi a nuove persone è sempre difficile: non c’è niente da fare, non siamo più adolescenti!

(Senza contare che può essere difficilissimo anche da adolescenti: non scherziamo).

Questo è un test perfetto non solo per chi vuole conoscere di più su sé stesso ma anche sugli altri.

Nella foto sopra, infatti, vedi quattro “tipologie” di scarpe tra le quali scegliere. Ci sono dei classici décolleté, un paio di sneakers, delle zeppe ed un paio di stivali.

LEGGI ANCHE –> Test di Osservazione | Dimmi cosa vedi prima e ti dirò chi sei

Qual è il tuo preferito? Cliccando sul pulsante qui sotto potrai scoprire i responsi e capire, veramente, chi sei.

Ma non è finita qui! Ti basterà guardare quali sono le scarpe preferite dalle persone che vuoi conoscere meglio, per capire meglio la loro personalità.

Non male, vero? Bene, è ora di scegliere le scarpe che ti interessano di più, guardare i piedi delle persone intorno a te e vedere se la loro personalità… corrisponde alla tipologia che abbiamo evidenziato noi!