Scommettiamo che sei nella classifica dei segni più bravi a flirtare di tutto l’oroscopo? (E sì, con questa frase stiamo flirtando con te!).

Ci vuole un vero esperto a flirtare per riconoscere… beh, un altro flirtatore!

Al mondo, infatti, esistono persone romantiche ed a-romantiche, sensuali e non sensuali, con intenzioni serie o con intenzioni decisamente frivole.

Quelle che si distinguono da tutti gli altri, però, sono le persone brave a flirtare!

Scopriamo la classifica di oggi dell’oroscopo e vediamo se ti trovi tra le prime cinque posizioni.

Noi siamo sicuri di sì (occhiolino, occhiolino). Ehi, ma non è che ci siamo anche noi in classifica?

I segni più bravi a flirtare: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Saper flirtare vuol dire avere veramente un talento speciale e nascosto, che viene fuori nei momenti più opportuni (e non meno, come saremmo portati a pensare).

Ci sono persone, infatti, capaci di flirtare con il prossimo in maniera veramente naturale: un sorriso od un’occhiata al momento giusto ed il gioco è fatto!

Impossibile resistere al loro sguardo magnetico, alle loro sopracciglia invitanti oppure al loro sorrisetto che vi sfida!

Ovviamente abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci a capire quali sono i segni più bravi a flirtare di tutto lo zodiaco.

Non è che anche tu od il tuo partner vi trovate in questa particolare classifica dell’oroscopo?

Meglio scoprirlo subito: ecco le prime cinque posizioni!

Capricorno: quinto posto

Il Capricorno è uno dei segni che mai ci aspetteremmo di trovare nella classifica di quelli che flirtano di più eppure guadagna un rispettoso quinto posto.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone decisamente capaci di flirtare, capaci di far arrossire gli altri con un’occhiata!

Il Capricorno è un segno che mette la persona che gli piace al centro del mondo: regali, frasi bollenti, attenzioni particolari. Niente è abbastanza per farvi capitolare e riusciranno sempre a farvi arrossire!

Sagittario: quarto posto

Anche il Sagittario è un segno decisamente bravo a flirtare anche se… non sembra proprio! Spesso, la tecnica del Sagittario è quella di concentrarsi sull’altra persona: si “vende” sempre al ribasso e lascia che siate voi stessi a scoprire, man mano, le sue qualità.

Nel frattempo, però, il Sagittario non ha occhi che per voi e si comporta come se steste già insieme. Il suo modo di fare è talmente innocente e adulante che perderete la testa senza neanche rendervene conto!

Leone: terzo posto

Anche il Leone è uno dei segni zodiacali più bravi a flirtare (anche se, con suo sommo scorno, non è il più bravo di tutti).

Questo è un segno capace di mandare tonnellate di messaggi subliminali nella vostra direzione per fargli capire che gli piacete!

Il Leone è un segno che mette la sua “preda” al centro della sua vita e la “stordisce” con una serie di complimenti ed attenzioni veramente impareggiabile.

Il suo fascino vi conquisterà quasi sempre: fate molta attenzione!

Gemelli: secondo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono veramente bravi a flirtare anche se… non lo sanno!

Spesso, infatti, l’atteggiamento che ha questo segno lo porta ad incastrarsi in delle situazioni veramente terribili.

Tutti lo vogliono ma lui… non vuole nessuno!

I Gemelli sono persone che amano farsi vedere oscure e misteriose e che spesso non si rendono conto di come questo atteggiamento affascini gli altri.

Di certo, poi, il fatto di poter esercitare il proprio fascino sulle altre persone li stordisce e finiscono spesso per esagerare.

Ecco che i Gemelli sono, senza quasi nessuno sforzo, quasi in cima alla nostra classifica dei segni zodiacali più bravi a flirtare: e pensare che neanche sanno come si fa!

I Gemelli sono “magneti” naturali: hanno paura di andare più a fondo con le conoscenze, però, perché non sanno mai quando potranno aprirsi senza essere giudicati!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più bravi a flirtare

I nati sotto il segno dello Scorpione guadagnano di diritto la loro prima posizione nella classifica di oggi.

Non c’è veramente nessuno più bravo di loro a flirtare con gli altri!

Lo Scorpione, infatti, è un segno decisamente affascinante che ama il potere e che, quindi, ama anche mettere gli altri un pochino “in difficoltà“.

Sono corteggiatori discreti, sempre presenti ma sempre capaci di farvi sentire che “non siete gli unici” nella loro vita.

Non hanno peli sulla lingua, sono chiari e diretti: insomma, sono dei flirt veramente… intriganti!

Lo Scorpione sa sempre come far arrendere gli altri al suo volere: è capace di affascinare con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e spesso e volentieri… anche semplicemente con la sua presenza!

Fate attenzione se uno Scorpione vi ha puntati (e no, non intendiamo solo in senso letterale. Ma ovviamente fate attenzione anche a quelli). Non c’è (quasi) possibilità di scampo!