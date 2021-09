Peperita, chi è la concorrente di Bake Off Italia: età, vero nome e incidente

Chi è Peperita, concorrente di Bke Off Italia 2021: età, altezza, vero nome, carriera, vita privata, incidente e tutto ciò che c’è da sapere.

Peperita è tra i 20 concorrenti di Bake Off Italia 2021. Si tratta di un volto già noto al pubblico del programma più dolce della televisione italiana condotto da Benedetta Parodi. Peperita, infatti, ci aveva già provato con l’ottava edizione, ma un incidente l’aveva costretta ad alzare bandiera bianca.

Ora è pronta a riprovarci mettendosi nuovamente in gioco sotto il tendone della nona edizione di Bake Off Italia. Ma chi è davvero Peperita? Qual è il suo vero nome? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Chi è Peperita, concorrente di Bake Off Italia 2021

Nome e Cognome: Giacomo Luizzi

Giacomo Luizzi Nome D’Arte : Peperita

: Peperita Professione: Drag Queen

Data di Nascita: 12 Gennaio 1983

Età: 37 Anni

Nato a: Bari

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi : sul suo corpo ne ha svariati

Tatuaggi : sul suo corpo ne ha svariati

Peperita, all’anagrafe Giacomo Liuzzi, nasce il 12 Gennaio 1983 a Bari. Attualmente, lavora a Milano. Della sua vita si sa ben poco essendo una persona molto riservata. Tuttavia, pare che la sua passione per il mondo delle drag queen sia nato circa vent’anni fa. Si esibisce come drag queen in vari locali e il suo nome d’arte è Peperita.

Giacomo di giorno lavora presso una multinazionale tedesca. Una delle sue grandi passioni è la cucina, in particolare ama molto la pasticceria. Lo scorso anno non è riusito ad entrare nel tendone. £’ caduto durante la sua partecipazione al talent e si è lussato il ginocchio. Un infortunio che è costato a Peperita 35 giorni di convalescenza. Quest’anno ci riprova come ha annunciato su Instagram.



“Finalmente è ufficiale, si ora lo posso urlare, sono UN CONCORRENTE DI BAKE OFF 9….Non ci sono parole per esprimere la gioia che ho provato quando sono stata chiamata, non riesco a descrivervi cosa ho provato in quel momento, era un mix di gioia, paura, ansia, curiosità e voglia di riscatto!

Sono l’esempio vivente del “MAI ARRENDERSI”, quando vuoi qualcosa devi fare di tutto affinché quella cosa si avveri e si realizzi”.