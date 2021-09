Lady Gaga alla conquista delle classifiche con il remix album “Dawn of Chromatica”. Ma quale stile si cela dietro alla cantante più trasformista di tutte?

Ad annunciarlo è proprio lei, Lady Gaga! Oggi, venerdì 3 settembre esce sulle piattaforme digitali il nuovo remix disco “Dawn of Chromatica“. Ma quale stile si cela dietro ai mille look di Lady Gaga? Scopriamolo insieme!

Oggi è un giorno molto importante per gli amanti della musica pop, perché è avvenuto qualcosa che nel mondo musicale raramente si vede!

È stato proprio lei ad annunciarlo sui suoi profili social: oggi venerdì 3 settembre è uscito su tutte le piattaforme digitali il remix album “Dawn of Chromatica” !

I monsters (fan di Lady Gaga) sapranno già di cosa sto parlando, ma vi darò comunque qualche informazione in più! Un anno fa, in piena pandemia mondiale, Lady Gaga ha pubblicato l’album Chromatica, in cui hanno partecipato artisti di grande calibro, come Ariana Grande. Proprio con quest’ultima, Lady Gaga ha cantato Rain On Me, canzone di successo internazionale che ha portato alle due la vittoria del premio Best Duo/Group Performance alla 63° edizione dei Grammy Awards.

Ma da oggi in poi tutto sarà diverso! Non lo sapevamo fino ad oggi ma nei piani di Lady Gaga era già tutto calcolato. È ufficialmente su tutte le piattaforme digitali l’album “Dawn of Chromatica”, ossia il remix album di quello pubblicato lo scorso anno. In quest’album le canzoni di Gaga sono state remixate e rese dance, house, dai più grandi al mondo.

Nell’album compaiono i nomi di Sebastian Ingrosso, Skrillex, Charli XCX, Lil Texas e molti altri.

Se prima non potevamo fare a meno di ballare con le sue canzoni, adesso non ci resta che scatenarci completamente!

Ma non è di questo che parleremo oggi!

Come sapete tutti Lady Gaga è l’artista più trasformista, stravagante, e fashion di tutto il panorama musicale! I suoi look hanno sempre destato nell’opinione pubblica reazioni sconcertanti, in positivo ma anche in negativo!

Vi ricorderete quando si è presentata agli MTV Video Music Awards nel 2010 completamente vestita di carne cruda? Oppure vogliamo parlare degli scorsi MTV Video Music Awards in cui ha regnato con le sue canzoni, ma soprattutto con i suoi outfit e le sue mascherine protettive di design?

Tutto ciò per dirvi che Lady Gaga ha sempre avuto un grande impatto nel mondo del fashion, oltre che nel mondo musicale.

Ma se vi dicessi che nella normalità di tutti i giorni Lady Gaga è tutt’altro mi credereste? Ebbene si, questa è la verità!

Siete curiosi di sapere tutto a riguardo? E allora vediamo insieme tutto ciò che riguarda lo stile di Lady Gaga, come ricrearlo e analizziamolo dal funto di vista dal fashion!

Lady Gaga e il suo stile segreto! Tutto ciò che devi sapere sulla cantante più eclettica di tutte!

Lady Gaga, nome di battesimo Stefani Joanne Angelina Germanotta, è la regina degli stili. Passa da un look ad un altro, da uno stile classico ad uno futurista in un batter d’occhio.

Non abbiamo fatto in tempo a vederla in abiti sartoriali nel nuovo film in sarà protagonista “House of Gucci”, che già si è riempita di piume, colori fluorescenti e capelli rosa!

LEGGI ANCHE: Tanti auguri Zendaya! Ecco lo stile inconfondibile dell’attrice più richiesta del momento!

Ma nella normalità di tutti i giorni, qual è il vero stile della Germanotta?

Il suo è uno stile a metà tra l’androgino, il rock e il classy chic! E gli stili contaminati sono sempre quelli più particolari!

L’abbiamo paparazzata indossando t-shirt di gruppi musicali rock, jeans strappati e tacchi décolleté. Oppure in completo giacca e pantalone taglio classico, con tacco a spillo. O in outfit total black con maglia aderente, jeans a vita alta aderente e ankle boots borchiato, tutto rigorosamente nero!

Questi sono solo alcuni degli outfit glamour di tutti i giorni di Lady Gaga, ma bastano per comprendere il suo stile: fashion rock!

Oggi si conclude qui la guida di stile più glamour e musicale di sempre, che ha visto come protagonista Lady Gaga il giorno della pubblicazione del suo remix album “Dawn of Chromatica”!

Perché come sapete bene, non esiste moda senza attualità, società, e un pizzico di gossip!

Emanuela Cappelli