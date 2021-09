Dieta post vacanze: ecco come tornare in forma con questi pochi consigli

By

Al rientro dalle ferie ci troviamo con qualche chilo di troppo? Ecco la dieta post vacanze per tornare in forma con pochi consigli.

Al rientro dalle ferie la bilancia grida aiuto? Abbiamo accumulato qualche chilo di troppo? Grigliate in compagnia, aperitivi e cene al ristorante ci hanno fatto cadere un po’ troppo spesso in tentazione?

È giunto il momento di cambiare rotta e tornare alle care, vecchie e buone abitudini. Settembre è arrivato ed è ormai giunta l’ora della ripresa, del nuovo inizio: si torna a scuola e al lavoro. Insomma ricomincia la vita normale fatta di routine.

Se ci siamo appesantiti troppo nel corso dell’estate è allora arrivato il momento di rimetterci in riga. Iniziando proprio dall’alimentazione, magari seguendo una dieta detox e depurativa post vacanze. Scopriamo alcuni pochi consigli per tornare in forma.

Ecco la dieta post vacanze per tornare in forma con pochi consigli

L’estate è il periodo di libertà, delle ferie e degli sgarri. Siamo più spesso portati a mangiare fuori, a fare aperitivi, a stravolgere i nostri normali ritmi e l’organismo ne risente. Accumuliamo qualche chilo di troppo che al rientro vogliamo smaltire.

Gonfiore addominale, ritenzione idrica sono quegli inconvenienti connessi alle variazioni alimentari dell’estate. Ecco perché sin da subito è bene tornare alle buone abitudini pre vacanziere. Scopriamo i consigli per dimagrire e tornare in forma.

1) Consumare 5 pasti al giorno, distribuiti in colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, spuntino di metà pomeriggio e cena. Nello specifico però non dovremo eccedere con le quantità ma regolarci seguendo una dieta ipocalorica. Ideale è consultare un nutrizionista che formulerà un regime alimentare studiato per le nostre esigenze.

2) L’obiettivo è quello di purificare gli organi interno come reni, fegato e intestino. A tal proposito basterà bilanciare in un pasto carboidrati, proteine e grassi buoni, senza escludere le categorie alimentari.

3) Non saltare i pasti. Il digiuno non è la scelta migliore perché poi al pasto successivo riprendiamo tutto con gli interessi.

4) Evitare alcolici. Ora che le ferie sono terminate possiamo anche eliminare gli aperitivi e le sostanze alcoliche. Quantomeno non saremo più tentati dal consumarli ogni giorno come quando facevamo in vacanza.

5) Bere molta acqua. Anche se fa meno caldo l’idratazione è fondamentale. Possiamo introdurre i liquidi anche con la frutta e la verdura quindi aumentiamone il consumo. Oppure optiamo per una tisana la sera.

6) Pasta integrale. Sostituiamo alla pasta normale quella integrale. Dona un maggior senso di sazietà e aiuta l’intestino a funzionare meglio.

LEGGI ANCHE –> Arrivare perfette il giorno del sì: ecco la dieta pre matrimonio per spose e invitate

7) Attività fisica. Infine, ma non meno importante riprendiamo a praticare sport. Iniziamo con un’attività leggera per poi passare pian piano ad attività più faticose. Se non siamo allenati è sempre bene consultare un medico che analizzerà prima il nostro stato di salute.