Un trucco occhi di fine estate dovrebbe celebrare l’allegria e l’energia che le vacanze ci hanno regalato, esattamente come questo fantastico make up tropicale proposto da Clio.

L’estate più che essere una stagione è un’idea: evoca libertà, passione, energia e divertimento, tramonti indimenticabili e notti un po’ folli.

Non c’è da stupirsi quindi se Clio Zammatteo ha deciso di celebrare la fine dell’estate 2021 con un make up dai toni tropicali, super vibranti e super intensi.

Grazie alla sua abilità, però, Clio ha realizzato un make up appariscente ma non troppo, che può essere indossato con disinvoltura dal pomeriggio fino alla notte.

Vediamo come si realizza e i trucchi per farlo durare molte ore.

Trucco Occhi di fine estate: a chi sta bene e come si realizza?

Per colori tropicali si intendono quelli che ricordano i tramonti e la natura dei tropici, quindi verdi brillanti, fuxia intensi, arancioni e gialli glitterati, addirittura l’oro e il rosso.

Come si può facilmente intuire si tratta di colori che non passano inosservati ma che possono essere combinati in mille modi diversi per creare trucchi occhi di grande impatto e raffinatezza, a patto saper scegliere i colori giusti, adatti a una certa carnagione, e soprattutto a patto di saper eseguire il trucco correttamente.

Quali sono i colori tropical e come abbinarli all’incarnato

Giallo, Arancione, Rame, Oro, Rosso

Si tratta di colori caldi per eccellenza, utilizzatissimi soprattutto nella parte interna della palpebra per creare un effetto estremamente luminoso e far apparire l’occhio più grande.

Stanno molto bene alle donne dalla carnagione dorata e soprattutto dal sottotono caldo. Si armonizzano però molto male con la carnagione olivastra, soprattutto se ha un sottotono freddo. Sulle ragazze dalla carnagione molto pallida un trucco occhi con questi colori potrebbe risaltare poco e non ottenere “l’effetto wow” che si ricerca di solito con il make up.

Viola, Fucsia, Rosa

Pur essendo colori caldi, questi colori sono in grado di dare il meglio di sé anche sulle carnagioni dal sottotono freddo, poiché il viola e il fucsia contengono anche un certo quantitativo di blu, colore freddo per eccellenza. A patto che non contenga molto giallo, anche il rosa è perfetto sulla carnagione dal sottotono freddo.

Questi colori (tranne il rosa) si utilizzano principalmente sulla parte esterna della palpebra per dare accento e carattere al make up.

I segreti per realizzare a perfezione un trucco tropical

Come ogni make up che gioca su colori molto intensi e su linee molto marcate, il trucco tropical necessita di grandi quantità di prodotto da applicare sulla palpebra. Per questo motivo è assolutamente fondamentale utilizzare un buon primer occhi – labbra.

Leggi Anche => Base Trucco Occhi: l’uso del primer e gli altri segreti

Inoltre, per evitare che le polveri pigmentate macchino la base trucco del viso (che deve risultare il più possibile naturale e luminosa), può essere utile applicare una buona quantità di cipria sulle gote, prima di realizzare il trucco occhi. In questo modo le polveri colorate dell’ombretto si depositeranno sulla cipria e potranno essere facilmente spazzolate via con un pennello a ventaglio!

Come anche Clio raccomanda nel suo video tutorial, per accentuare al massimo l’effetto di questo trucco è importante dare molto mascara sulle ciglia ed evitare eyeliner e matite troppo scure sulla palpebra superiore, in maniera da accentuare il contrasto tra le ciglia nere e i colori accesi del make up.

Leggi Anche => Applicare il mascara: 5 errori che commettiamo sempre (e che è ora di correggere!)

Cosa succede però se abbiamo ciglia dritte e corte, che non risaltano nemmeno con il mascara? La soluzione è l’utilizzo di ciglia finte, che staranno benissimo con questo tipo di trucco.

Sarà importante però scegliere le ciglia finte più adatte alla forma dell’occhio e all’effetto che si desidera ottenere: le ciglia finte non sono affatto tutte uguali!

Il consiglio per chi ha le ciglia delicate e sottili, quindi teme di rovinarle utilizzando l’adesivo per ciglia finte, è di optare per le fantastiche ciglie magnetiche che si applicano e si rimuovono in un lampo! Per chi non vuole appesantire troppo la palpebra, invece, l’ideale sono le ciglia finte da applicare a ciuffetti (e qui troverai spiegata passo passo la tecnica migliore per metterle senza impazzire!).

Fatte queste premesse, è il momento di guardare il tutorial di Clio!

E se non hai gli ombretti ideali per realizzare questo trucco occhi di fine estate non preoccuparti, li abbiamo trovati per te!