Il trend borse autunno 2021 sarà a tutta giungla: lo di mostrano Lady Dior (la borsa Dior di quest’autunno) e Chiara Ferragni, che l’ha indossata per il suo “back to work”.

Le grandi case di moda dettano legge in fatto di tendenza, anche se non tutti hanno la possibilità di acquistare i loro costosissimi prodotti. Sta accadendo (anzi, è già accaduto!) per l’ennesima volta grazie all’efficacissimo connubio tra la Maison Dior e Chiara Ferragni, alla quale è stata recapitata la Lady Dior, una borsa che è entrata a far parte del famosissimo e ammiratissimo guardaroba di Lady Diana.

Ovviamente nel corso del tempo la borsa Lady Dior ha conosciuto moltissimi aggiornamenti e nuove versioni, più moderne e vicine al gusto contemporaneo. L’ultima “reincarnazione” di Lady Dior è un’aggressiva versione leopardata decorata con fasce di stoffa a colori contrastanti.

Trend borse autunno 2021: Lady Dior e le altre leopardate

La borsa che Chiara Ferragni porta a tracolla è caratterizzata dalla tradizionale forma squadrata e regolare, con manici rotondi. Naturalmente alla borsa è possibile agganciare una tracolla della stessa stoffa che si coordina perfettamente e che rende la Lady Dior più adatta alla vita frenetica di ogni giorno.

Per quanto riguarda invece l’inserto in tessuto, la fascia gialla e rossa ravviva la stampa leopardata e cattura l’attenzione dell’osservatore, rubandola un po’ a un altro elemento fondamentale di questo accessorio: lo charm.

Appesa alla borsa Lady Dior infatti c’è sempre una grande “O”, simbolo della Maison, e altre lettere dorate ma più piccole che formano per intero il nome del brand.

Quanto costa una versione tutta animalier della stessa Lady Dior indossata da Chiara? Quasi 2.300 Euro, quindi una cifra improponibile per i comuni mortali.

Bisogna quindi proprio rinunciare al richiamo della giungla nel prossimo autunno? Assolutamente no: vediamo quali sono gli altri modelli di borse animalier che potranno ruggire nel nostro armadio.

Borsa animalier tracolla senza manici

Se la tendenza borse dell’autunno 2021 è l’animalier e in particolare il leopardato, perché non abbinarlo a un modello di borsa a tracolla super classico?

Questa stampa, infatti, riesce a rendere moderna, accattivante e anche un po’ aggressiva la più classica delle borse con patta e chiusura metallica, che non sfigurerà né al mattino in ufficio né a sera per l’aperitivo con le amiche.

Una busta animalier

Il modello a busta potrebbe essere considerato davvero troppo formale per una stampa così aggressiva, ma c’è assolutamente da ricredersi. Questo tipo di borsa è adatta soprattutto a contenere documenti, telefoni e oggetti di scarso spessorte.

Anche se riesce a “sparire” magicamente al fianco di chi la indossa, proprio in virtù del suo scarso spessore, questo tipo di borsa attira sicuramente l’attenzione e non passa assolutamente inosservata, soprattutto se abbinata a un total look nero da lavoro.

Borsa animalier con dettagli in cuoio

La stampa animalier tende a essere un po’ dispersiva e “monotona” se utilizzata su superfici ampie. Infatti lo sguardo tende a perdersi tra i mille elementi della stampa. Per questo motivo molto spesso si sceglie di abbinare un accessorio, una parte o una cinghia in pelle o tessuto monocromatico per aiutare l’occhio a “definire” la forma della borsa.

Come si vede in questo caso, una semplicissima cinghia verticale in cuoio marrone conferisce a una semplice borsetta molto carattere e un tocco assolutamente personale.

Shopper bag leopardata: too much?

Ci sono donne per le quali una borsa non è mai abbastanza grande: per loro la shopper bag è la borsa ideale, perché riesce ad adattarsi con facilità a tutte le esigenze della giornata: dal raccogliere il necessaire per l’ufficio al nascondere leggins e scarpe per andare in palestra.

E leopardata che effetto fa? Beh, diciamo che una shopper bag leopardata è davvero un accessorio impegnativo, da utilizzare esclusivamente su outfit che siano il più neutri possibile!

La nostra scelta

La scelta di Chedonna.it per una borsa leopardata chic ma versatile, in grado davvero di adattarsi a ogni tipo di occasione, ricade su una borsa a tracolla di piccole dimensioni e con un fondo in resistente similpelle nera, decorato da una piccola fila di borchie dello stesso colore.

La cinghia da spalla è in semplice pelle nera: anche se in questi ultimi mesi le catene sono state il grande must (che abbiamo visto anche come vistose decorazioni sulle passerelle di Versace) bisogna ammettere che non sono esattamente il massimo della comodità!

Assolutamente perfetta, con tanta personalità ma, soprattutto, poco costosa, ecco la borsa leopardata perfetta per l’autunno 2021!