Test di Osservazione | Dimmi cosa vedi prima e ti dirò chi sei

Questo Test di osservazione ti porterà a scoprire un lato del tuo carattere che forse non conosci molto bene perché è rimasto nascosto a causa delle tue insicurezze.

I dipinti surrealisti sono in grado di combinare moltissimi elementi diversi per creare interessanti illusioni ottiche che colpiscono le persone in maniera differente, a seconda del loro carattere e della loro capacità di osservazione.

Per questo motivo molto spesso i quadri surrealisti vengono utilizzati per realizzare test della personalità.

Per eseguire correttamente questo test dovrai osservare l’immagine per qualche istante, quindi registrare qual è l’elemento che hai notato per primo. Alcune persone notano più di un elemento contemporaneamente: in quel caso dovrai leggere le soluzioni del test corrispondenti a ognuno dei vari elementi che hai notato.

Test di Osservazione

1 – Il suonatore di flauto

Il suonatore di flauto occupa il centro della scena ed è vestito di bianco. Per questo motivo è probabilmente l’elemento del quadro che si nota con maggiore facilità.

Se il suonatore di flauto è stata la prima cosa che hai notato significa che sei una persona estremamente diretta, che ama andare immediatamente al punto della situazione per capire le cose nella loro essenza.

Sei un discreto osservatore, ma a volte ti sfuggono i dettagli e le sottigliezze dei discorsi come anche delle situazioni. Una delle situazione in cui potresti trovarti più spesso quella di incontrare una persona che ha un debole per te e non capirlo perché i suoi segnali non arrivano a destinazione!

Il lato della tua personalità che non emerge spesso è l’incapacità di guardare le cose da un altro punto di vista: spesso sei così convinto e così certo delle tue opinioni che non riesci a metterti nei panni degli altri.

2 – La donna con la corona di fiori

Nelle intenzioni dell’autore probabilmente questo quadro ritrae una scena d’amore: la destinataria della serenata che il suonatore sta eseguendo è probabilmente la donna dietro di lui, che lo osserva con interesse ma che gli da le spalle: probabilmente pochi istanti prima stava osservando il fiume (o il lago) davanti a sé.

Se la donna è il primo elemento che hai notato all’interno di questo quadro, significa che hai un ottimo spirito di osservazione e che a destare il tuo interesse sono anche gli aspetti secondari delle cose, ovvero quelli a cui molti individui non concedono la giusta dose di attenzione.

Probabilmente, dopo aver individuato la donna seduta sul suo masso, hai anche provato un senso di empatia nei suoi confronti, poiché pur essendo una dei protagonisti del quadro è certamente messa un po’ in disparte.

Questo indica che il lato nascosto del tuo carattere è un certo risentimento nei confronti delle persone che non ti lasciano brillare come vorresti. Probabilmente però sei anche una persona molto timida, che molto spesso preferisce stare in disparte piuttosto che occupare il centro della scena.

Un consiglio: cerca di superare i tuoi limiti e le tue piccole insicurezze e tenta di metterti un po’ in mostra. Sicuramente sarai felice di ricevere qualche attenzione e ti sentirai molto più sicura di te.

3 – Il Viso dell’Albero

La sagoma del grande albero sulla destra sembra avere, apparentemente, l’unico scopo di fare da cornice alla scena centrale. Questo significa però che la maggior parte delle persone non nota il volto nascosto tra le sue radici. Si tratta di un viso rugoso, simile a quello di un vecchio dall’espressione corrucciata.

Se sei stata in grado di notare questo interessantissimo dettaglio significa che hai uno spirito di osservazione fuori dalla norma, soprattutto se hai notato il viso per primo.

Se hai notato il viso in un secondo momento, ma lo hai visto comunque, non significa che la tua soglia di attenzione sia bassa: tutta la composizione infatti è costruita in maniera da concentrare lo sguardo dell’osservatore nella zona centrale del quadro, distogliendola dalle zone scure. Il viso dell’albero si trova proprio al centro di una delle zone più scure del quadro e, per questo motivo, è estremamente difficile da individuare.

Se hai visto il volto dell’albero significa che il lato meno visibile del tuo carattere è una specie di pessimismo, che molto probabilmente tendi a manifestare il meno possibile per non “appesantire” la tua emotività e quella degli altri.

4 – Il Viso dell’Uomo Trasparente

La principale illusione ottica presente in questo quadro consiste nel fatto che tutti gli elementi rappresentati sono organizzati in maniera da formare un grande volto maschile posto di tra quarti e rivolto alla sinistra dell’osservatore.

In particolare, la schiena e la gamba della donna di spalle costituiscono il suo naso, mentre la zona d’ombra alle spalle della donna e quella tra il viso della donna e quello dell’uomo costituiscono i suoi occhi. La fessura nel masso su cui la donna è seduta rappresenta invece il taglio della bocca e, infine, la forma della testa è definita dai tronchi degli alberi ai lati del quadro.

Se hai notato prima di tutto la forma del viso dell’uomo “trasparente” significa che hai la capacità di guardare le cose nel loro insieme, cogliendo contemporaneamente gli elementi fondamentali di una situazione, i dettagli secondari ma contemporaneamente anche le relazioni tra tutti gli elementi che hai davanti.

Un lato della tua personalità che cerchi di non mostrare molto è quello del sognatore a tutti i costi: spesso ti perdi nei tuoi pensieri e nelle tue fantasie, e potresti passare ore a fantasticare su progetti che non realizzerai mai. Prova ad esprimere un po’ di più questo lato della tua personalità: del resto sono i sognatori ad aver cambiato il mondo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.