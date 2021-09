Ehi, non vogliamo di certo farti il processo ma è chiaro che la lista dei segni più ipocriti dello zodiaco ci serve. Non è che ci sei anche tu, vero?

L’ipocrisia è una condizione veramente difficile da individuare e/o giudicare negli altri.

Dopotutto a chi non è capitato di essere un poco ipocrita nella vita? Magari di fronte a qualcuno che non conosci tanto bene, ad un colloquio di lavoro oppure, semplicemente, per cavarti d’impaccio in una situazione che non ti piaceva tanto.

Non possiamo di certo giudicare (chi è senza peccato scagli la prima classifica dell’oroscopo e via discorrendo) però possiamo affidarci a stelle e pianeti per sapere che cosa ne pensano.

Credi che sarai in classifica, oggi?

I segni più ipocriti dello zodiaco: non è che sei nella classifica dell’oroscopo di oggi, vero?

Ci sono dei segni che, per quanto si sforzino di nasconderlo, hanno una grande problema sul viso: una doppia faccia!

L’ipocrisia, anche secondo Wikipedia, è un “atteggiamento, comportamento o vizio di una persona che volontariamente finge di possedere credenze, opinioni, virtù, ideali, sentimenti, emozioni che in realtà non possiede.”

Insomma, a quanto pare gli ipocriti hanno un solo obiettivo: dire agli altri che loro… hanno dei valori ben saldi!

In un mondo ideale, dove gli ipocriti possono vivere da soli e lontani dalle altre persone, la loro ipocrisia non si farebbe mai vedere.

Questo atteggiamento è uno di quelli che è molto difficile da individuare, soprattutto perché gli ipocriti sono dei veri maestri della finzione!

Scopriamo insieme cosa ne pensano stelle e pianeti e vediamo quali sono i cinque segni zodiacali in cima alla lista di quelli più ipocriti dell’oroscopo.

Non è che ci sei anche tu, vero?

Cancro: quinto posto

Non possiamo fare a meno di inserire il Cancro nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi: inutile fare quella faccia indignata, cari amici del Cancro!

Sapete benissimo di essere colpevoli di ipocrisia… anche se non siete al primo posto (per fortuna).

Il Cancro è un segno che fatica particolarmente a dire di no, ad imporsi o a rispondere quando qualcuno lo mette in difficoltà.

La sua ipocrisia è certamente un fastidio… ma soprattutto per lui!

Vergine: quarto posto

Anche la Vergine può essere considerata un segno abbastanza incoerente… soprattutto quando si parla di amicizie!

La Vergine, infatti, è un segno che ha un solo obiettivo: comandare su tutto e tutti, senza mezzi termini!

Per questo motivo, quindi, la Vergine fa di tutto per rimanere sempre nelle grazie di tutti: elegante e posata, distribuisce sorrisi in ogni dove (e poi magari ha un’opinione di voi decisamente bassa).

Non si tratta di falsità ma di pura ipocrisia: la Vergine ha un obiettivo e non si fermerà finché non lo raggiunge!

Gemelli: terzo posto

Se i Gemelli sapessero quanto risultato ipocriti anche e soprattutto agli occhi degli altri forse si prenderebbero uno spavento.

Ipocrisia? Loro fanno finta di non sapere proprio di che cosa si tratti!

I Gemelli, infatti, sono persone che fanno scelte e dichiarazioni quasi sempre… decisamente confuse! Neanche loro sanno bene dove vanno a parare con il loro modo di fare e risultano ipocriti agli occhi di tutti (anche se, per loro, non sbagliano mai una virgola).

Sono persone decisamente “distaccate” dai problemi: per loro l’ipocrisia è… un semplice tratto del loro carattere!

Ariete: secondo posto

Cari Ariete ci dispiace dirvelo ma sappiamo che, mentre leggete questo oroscopo, state comunque sogghignando sotto i baffi.

Siete dei veri ipocriti quando lo volete, non è vero?

L’Ariete è un segno veramente sempre “immerso” negli affari degli altri, oltre che, ovviamente, dei propri.

Chiedere pareri a destra e manca, racconta i pettegolezzi di tutti e su di tutti e condivide anche senza problemi i propri problemi personali.

Dopo avervi dipinto un quadro veramente terribile delle persone che frequenta e di cui si circonda… ecco che l’Ariete si fa vedere tranquillamente in loro compagnia!

Ogni volta che dicono che non andranno più in un locale od in un luogo, state tranquilli che li rivedrete esattamente lì.

Non ci possono fare nulla: sono semplicemente… un poco (ehm, volevamo dire grandi) ipocriti!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più ipocriti dello zodiaco

Cari nati sotto il segno della Bilancia, non vergognatevi ad ammetterlo: potete essere veramente ipocriti, talmente tanto da meritarvi il primo posto in questa classifica!

Di fondo, c’è una problematica di base: voi non volete mai e per nessuna ragione stare antipatici a qualcuno!

Ecco perché, quindi, specialmente quando conoscete qualcuno di nuovo finite per assecondarlo in tutto e per tutto.

I suoi interessi diventano i vostri, il suo modo di parlare uguale al suo: non può fare a meno di “assimilarvi” perché è convinta, così, di farvi piacere!

La Bilancia è uno dei segni che, più di tutti, finisce quindi per diventare un ipocrita in maniera del tutto involontaria.

La sua tendenza a cercare di piacere a tutti lo trasforma in una persona… con infinite facce!