Quali sono i tratti predominanti di un traditore seriale? E’ possibile determinare il profilo di un infedele?

Ebbene si, navigando in rete abbiamo appreso informazioni che ci permettono di dire SI, è possibile tracciare un identikit di un uomo infedele. Il sito di incontri extraconiugali Gleeden ha pubblicato il profilo tipico degli uomini che sono suoi membri e sono tutti infedeli: abbiamo individuato età media, reddito, segno astrologico del traditore seriale. Inoltre abbiamo esaminato uno studio pubblicato dalla Royal Society Open Science il quale sarebbe riuscito ad individuare i tratti fisici salienti degli gli uomini infedeli infine abbiamo elenco i tratti psicologici più rilevanti dei traditori secondo gli psicologi ed ecco cosa è emerso.

LEGGI ANCHE —> Sospetti che chatta con un’altra e cancella? Ecco come scovare il tradimento

Identikit del traditore seriale

Come potrebbe essere il profilo di un uomo che tradisce abitualmente? Il modo migliore per rispondere potrebbe essere quello di valutare il profilo medio dei membri di un sito visitato da infedeli, ovvero un sito per intrattenere relazioni extraconiugali. Un famoso sito che appartiene a questa categoria è Gleeden.com. Il sito ha rivelato come sono i suoi membri. Ecco cosa abbiamo scoperto:

sembrerebbe che il frequentatore abituale di questi siti abbia circa 39 anni

che viva in città

che abbia un reddito che si aggira tra i 50.000 e i 75.000 euro annui

annui che il suo segno zodiacale sia il Sagittario

che tendenzialmente abbia capelli e occhi marroni e che sia alto 1m81 cm

il sito ha anche intervistato i suoi membri per capire le motivazioni del loro tradimento e ha scoperto che:

Il 46% si è registrato al sito tra il quarto ed il settimo anno di relazione

le ragioni principali per le quali tradiscono sono: noia e routine (44%), motivazione sessuale (24%). Infine, un uomo su cinque afferma di essere infedele per sentirsi di nuovo attraente.

Ma sarà davvero così il traditore seriale? Approdando sui vari siti di psicologi ed esperti di coppia abbiamo tracciato un altro profilo del traditore seriale ed è questo:

Ha la fede al dito ed ha una relazione che dura da diversi anni

ha un reddito mediamente alto

sembra altruista in realtà è egoista e narcisista

sta sempre al telefono e finge che sia per questioni di lavoro

è molto attento al suo aspetto fisico e alla sua apparenza

è introverso ma non disdegna confidare la sua vita privata

Come avrai notato molti punti di questo profilo coincidono con l’identikit precedente. Ed ora passiamo all’ultimo confronto e andiamo a vedere cosa è emerso da uno studio pubblicato dalla Royal Society Open Science che rivela come riconoscere un traditore solo guardandolo.

Ecco gli aspetti fisici e i lineamenti salienti del traditore seriale emerso dallo studio di un gruppo di scienziati britannici e condotto su 1.516 persone eterosessuali (924 donne e 592 uomini):

Gli infedeli hanno faccia quadrata, labbra sottili, sopracciglia folte e ciglia lunghe

Incredibilmente anche un secondo studio pubblicato negli Archives of Sexual Behaviour è giunto alla stessa conclusione soprattutto per quanto riguarda il viso squadrato.

Quindi è davvero possibile riconoscere il traditore medio, ma ricordate di non fare di tutta l’erba un fascio, le eccezioni sono tante.