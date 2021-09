Il nostro test d’impulsività di oggi ci svelerà quanto e se sei impulsivo. Come? Ma semplicemente chiedendoti di scegliere cosa vuoi di più dalla vita!

Essere impulsivi, spesso e volentieri, viene visto come una qualità negativa.

Le persone impulsive, infatti, sono quelle che prendono decisioni all’improvviso e che non pianificano niente. Generalmente sono persone che si lasciano indietro situazioni difficili e complicate, semplicemente schioccando le dita e cambiando tutto!

D’altro canto, però, le persone impulsive sono anche quelle più invidiate.

Riescono a prendere decisioni solo con la pancia, vivono “al limite” e non hanno paura di provare nuove esperienze.

Vogliamo scoprire se sei impulsivo o meno: che dici, ti va di provare il nostro test della personalità di oggi?

Test d’impulsività: scegli un elemento e scopri se sei impulsivo o prudente

Che cosa vuoi di più dalla vita?

Qui sopra trovi quattro opzioni tra le quali scegliere: la prima è una casa tutta tua, la seconda è il tuo hobby (sia esso artistico o meno), la terza l’amore e la quarta i soldi.

Non si tratta, certamente, di tutto quello che c’è al mondo ma si tratta di quattro opzioni decisamente diverse tra le quali scegliere.

Tu che cosa vorresti di più tra questi quattro elementi?

Tralasciamo per un attimo le necessità reali, del momento attuale: pensa a che cosa vuoi di più di tutto nella vita, qualcosa a cui punti da quando sei bambino e che desideri con tutto il cuore!

Allora, hai fatto la tua scelta?

Ognuno di questi quattro elementi ci svelerà se e quanto sei impulsivo: per scoprire il tuo risultato non dovrai far altro che premere sul pulsante qui sotto e leggere i responsi.

Allora, sei pronto a scoprire quanto sei impulsivo?

(Piccola notizia flash: se hai cliccato sul pulsante prima di leggere tutto quello che c’era scritto in questo paragrafo… beh, non possiamo dire di certo che sei impulsivo ma sicuramente sei molto impaziente!).