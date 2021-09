Il Test delle Unghie non ti permetterà soltanto di comprendere meglio il tuo carattere, ma ti permetterà anche di capire quale idea di te si fanno gli altri quando ti incontrano.

Quando una donna cura una particolare parte del proprio corpo o del proprio aspetto significa che attribuisce ad essa una grande importanza. Per fare un esempio classico, tutti sanno che quando una donna intende mettere in atto un cambiamento nella propria vita tende a cambiare taglio o colore di capelli.

Anche la nail art racconta rivela moltissimo della donna che la indossa, soprattutto perché le mani sono uno dei nostri principali biglietti da visita: sono il mezzo attraverso cui entriamo in contatto con il mondo, attraverso cui manifestiamo amore e con le quali lavoriamo.

Per questo motivo chi presta molta attenzione all’aspetto delle sue unghie tiene molto a come viene percepita dal di fuori. La domanda è: la manicure che scegli esprime davvero chi vuoi essere oppure dai un’immagine fuorviante di te?

Test delle Unghie

1 – French

La french manicure è la manicure più diffusa e amata in assoluto. Si tratta infatti di uno schema di colori estremamente elegante che però risulta anche molto naturale, perché si limita a perfezionare e rendere più omogenei i colori tipici delle unghie sane.

Se la manicure che indossi più spesso è il french, significa che sei una persona che punta alla sostanza e non all’apparenza. Sei estremamente curata e ordinata, ti piace presentarti in maniera impeccabile e il tuo look è sempre coerente con il tuo carattere e appropriato alle situazioni in cui ti trovi.

Se porti il french, le persone ti vedono come un donna semplice e senza fronzoli, che riesce a essere indimenticabile per il suo carattere e per ciò che fa piuttosto che per come appare, per come si veste o per come si trucca.

2 – Unghie a Pois

Questo tipo di unghie è divertente, appariscente e scanzonato. Le unghie a pois si possono realizzare in moltissime combinazioni di colori, ma in ogni caso questa manicure non è fatta per passare inosservata.

Se ami le unghie a pois ami anche giocare con la moda, con il look e con le tendenze, riuscendo sempre a imprimere un carattere estremamente personale al tuo stile. Ciò che odi più di ogni altra cosa, molto probabilmente, è passare inosservata oppure essere considerata una persona banale.

Se le unghie a pois sono quelle che porti più spesso vieni percepita dagli altri come una persone allegra, gioiosa e piena di energia. Vieni anche percepita come una persona estroversa in grado di fare subito amicizia con tutti e, in qualche occasione, le persone si affidano a te per rompere il ghiaccio in situazioni imbarazzanti.

3 – Unghie Animalier

Le unghie animalier sono le più amate da Wanda Nara, che in Italia è diventata famosa per i suoi look appariscenti e super sexy.

Anche se ha un fortissimo istinto materno (ha avuto infatti ben cinque figli) Wanda Nara non ha mai rinunciato a sentirsi prima di tutto una donna forte e seducente, in grado affermarsi in molti campi differenti, come quello imprenditoriale e quello televisivo.

Se ami le unghie animalier probabilmente condividi con Wanda un carattere volitivo e deciso: sai esattamente cosa vuoi, in quanto tempo desideri ottenerlo e attraverso quali mezzi. Probabilmente hai anche un fortissimo sex appeal, che non significa necessariamente essere bellissima o vestirsi in maniera super provocante: una donna seducente è sicura di se stessa, carismatica e affascinante, esattamente come te.

È proprio così che ti vedono gli altri: una donna carismatica in grado di affascinare coloro che la circondano con la sua forza di carattere. Probabilmente le persone più miti o semplicemente più timide pensano che tu sia una donna un po’ troppo aggressiva e troppo ansiosa di mettersi in mostra. Di tanto in tanto hanno ragione, ammettilo!

4 – Unghie Geometriche

I disegni geometrici sulle unghie non sono molto diffusi. Di certo non lo sono quanto il french manicure oppure il classico smalto rosso lacca. Vengono realizzati utilizzando colori contrastanti che però stiano molto bene insieme e in genere i motivi sono diversi di unghia in unghia, anche se talvolta si ripetono identici e nella stessa posizione su ogni unghia della mano.

Le decorazioni spigolose e con molte linee rette sono indice di un carattere deciso che non teme di andare controcorrente. Al contrario, mostrare l’originalità del proprio carattere e ciò che ti contraddistingue dagli altri è una delle cose che ti dà più piacere in assoluto.

Se la tua manicure preferita è quella che trasforma le tue unghie in piccole opere d’arte moderna sei una persona creativa ed estroversa, che però non ama il disordine e la casualità. La tua idea di bellezza è strettamente connessa al concetto di ordine: tutto deve essere esattamente al suo posto e deve andare esattamente come vuoi perché tu sia davvero felice e soddisfatta.

Dall’esterno potresti essere vista come una persona un po’ eccentrica e a volte un po’ “troppo diversa” dal resto dei comuni mortali. Questo ovviamente fa di te una persona particolarmente interessante, in grado di suscitare negli altri grande curiosità. Un solo consiglio: non tutti sono attratti dalle persone molto diverse dagli altri. In alcuni casi potresti risultare difficile da approcciare e gli altri potrebbero pensare che è un po’ difficile comunicare con te al tuo livello. Fai sempre in modo di rassicurare gli altri sul fatto che forse sei un po’ eccentrica, ma sotto sotto sei una persona normalssima!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.