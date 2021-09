Oggi vogliamo scoprire la classifica dei segni zodiacali dipendenti dal cellulare. Tu od il tuo partner siete in classifica? Scopriamolo subito!

Non puoi fare a meno di controllare Instagram ogni cinque minuti ed anche se su Facebook ti sembra che non ci sia più nessuno continui imperterrito a postare contenuti.

La giornata non è finita se non commenti il trend topic del giorno su Twitter o se non mandi un messaggio a catena a tutti i tuoi contatti su WhatsApp.

Per fare le parole crociate, cerchi le soluzioni o le tue conferme su Google (ovviamente) oppure non riesci ad andare al bagno senza guardare una puntata su Netflix.

Ehi, diciamoci la verità: la tua è una vera e propria dipendenza dallo schermo!

Scopriamo che cosa ne pensano stelle e pianeti e sei nella classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni dipendenti dal cellulare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Non solo social network, applicazioni di messaggistica istantanea o risposte pronte ad ogni secondo: il cellulare, ormai, è diventato una vera e propria estensione della nostra mano!

(Questo è specialmente vero se stai leggendo quest’oroscopo… beh, proprio dal tuo cellulare. Tranquillo, però, non sei di certo da solo! Chi ti scrive è al PC ma ha il telefono proprio qui accanto).

I cellulari hanno di certo un grande appeal su di noi: ricordi i primi tempi, quando ne esistevano miriadi di tipi diversi e gli smartphone non erano ancora la normalità?

Modelli a conchiglia, Blackberry che si aprivano e si chiudevano di scatto e se per sbaglio premevi il pulsante di Internet correvi a buttare il telefono in acqua per paura dei soldi che avresti sprecato.

Aah, quanta strada che hanno fatto i cellulari!

LEGGI ANCHE –> Meglio conoscerli subito: ecco i segni zodiacali più tossici di tutto l’oroscopo. Non è che ci sei anche tu?

Da che sono diventati la normalità, però, i cellulari hanno iniziato anche a prendere sempre più spazio nella nostra vita.

Squilli ed SMS hanno lasciato posto a WhatsApp, Telegram e tantissime altre applicazioni che ci tengono, letteralmente, col naso incollato allo schermo!

Se anche il tuo partner (o te stesso) non fate altro che guardare il vostro cellulare, a volte per ore di fila, è arrivato il momento di fare qualcosa.

Scopriamo cosa ne pensano le stelle ed i pianeti: sei nella classifica dei segni zodiacali dipendenti dal cellulare?

Gemelli: quinto posto

I Gemelli si trovano, piuttosto stranamente, al quinto posto della nostra classifica di oggi. A sentir loro, infatti, il telefono è uno strumento che rifiutano in tutto e per tutto e che non gli serve veramente a niente.

Lo perdono spesso, lo rompono oppure lo dimenticano da qualche parte. Insomma, fanno di tutto per non averlo sempre intorno!

Il vero motivo è che i Gemelli sono persone estremamente dipendenti dal loro telefono: non saprebbero come fare senza di lui e appena ne perdono uno… ne comprano uno nuovo!

Cancro: quarto posto

Anche il Cancro è uno dei segni che non può assolutamente mai rinunciare al suo telefono.

Non solo è pieno di foto, informazioni, poesie scritte sul blocco note e contatti ma gli serve anche per parlare con tutti i suoi amici.

Il Cancro, senza telefono, si sente praticamente da solo!

Internet, i social network o la possibilità di chattare ed inviare messaggi a chiunque sono per il Cancro aiuti fondamentali.

Non levateglielo: userà il vostro se non ha il suo vicino!

LEGGI ANCHE –> Quanto sei dolce? Scoprilo con la classifica dell’oroscopo di oggi: ecco le prime cinque posizioni!

Bilancia: terzo posto

I nati sotto il segno della Bilancia hanno un rapporto decisamente curioso con il telefono. A loro non importa avere l’ultimo modello o neanche quello che scatta le foto migliori o ha la memoria più ampia.

Per la Bilancia, quello che è importante, è avere sempre il telefono vicino! Per loro non c’è chiamata, messaggio o segnale che non sia importante.

La Bilancia è un segno che ama parlare e comunicare con gli altri e per questo considera lo smartphone od il telefono fondamentale.

Non potete di certo separarlo dal suo strumento per… parlare con tutti gli altri!

Ariete: secondo posto

Cari amici dell’Ariete, prima di arrabbiarvi ammettete una cosa: non lascereste il vostro telefono in mano mai a nessuno!

L’Ariete è quel segno zodiacale sempre preoccupato a causa delle fake news sui cellulari.

Frasi come: “Ho letto che se non mando questo messaggio a dieci persone Facebook potrà leggere le mie chat private!” o “Se non scarico WhatsApp Gold cancelleranno il mio account!” sono all’ordine del giorno per l’Ariete!

Questo è un segno che fa grande affidamento sul suo cellulare: al suo interno sono nascosti i suoi flirt, le sue discussioni ed i suoi pensieri più segreti!

L’Ariete, infatti, è uno di quei segni che difficilmente dice le cose a voce ma che sfoga nel suo telefono tutte le sue impressioni ed opinioni.

Amano il loro cellulare sopra ogni cosa ed è l’unico accessorio che non possono veramente mai dimenticare. Girano con la power bank e non hanno mai il telefono scarico!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali peggiori da avere come ex fidanzati: il tuo ex è in classifica? Speriamo di no!

Leone: primo posto nella classifica dei segni dipendenti dal cellulare

Infine, dobbiamo dare la palma di segni zodiacali più dipendenti dal proprio cellulare a tutti i nati sotto il segno del Leone.

Eh sì, cari Leone, siete proprio voi quelli con il naso sempre infilato nello smartphone, non c’è proprio niente da fare!

Il Leone è una di quelle persone che riversa nel proprio cellulare moltissima parte della sua vita. Dalla musica che ascolta, alle citazioni dei film che gli piacciono, a foto artistiche sue o scattate da altri: il suo telefono è una vera e propria miniera d’oro di informazioni sul Leone!

Per questo, quindi, il Leone custodisce gelosamente il suo telefono e non vorrebbe che nessun’altro lo toccasse mai.

Per lui è una specie di diario segreto, che lo aiuta ad esprimersi ed è estremamente importante per lui: non provate a separarli!