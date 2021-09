Era la star dei Cesaroni: oggi è scresciuta e nel suo cuore c’è lui!

Era la star dei Cesaroni, la famosa fiction con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Oggi quella bambina è cresciuta e nel suo cuore c’è lui.

I Cesaroni, la famosa fiction Mediaset con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, ha avuto tra i protagonisti anche dei giovanissimi attori. All’epoca erano solo dei bambini, ma oggi sono cresciuti. Alcuni hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come Alessandra Mastronardi che è una delle attrici più amate e apprezzate sia dal pubblico che dalla critica.

Tra i vari protagonisti dei Cesaroni c’era anche Giulia Luzi che, all’interno della fiction interpretava Jolanda Bellavista, la migliore amica di Alice, interpretata da Micol Olivieri. Sono passati anni da quell’esperienza ed oggi Giulia Luzi è una giovane donna di 27 anni che lavora nel mondo dello spettacolo e che da quattro anni ha nel cuore una persona importante.

Giulia Luzi, classe 1994, oggi è una giovane donna che ha trovato la propria strada professionale e un grandissimo amore. Attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice radiofonica, è amatissima dal suo pubblico che la segue con affetto anche sui social. Molto presente su Instagram, Giulia è solita condividere con i followers anche alcuni momenti della sua vita privata.

In occasione del quarto anniversario di fidanzamento ha così pubblicato una serie di foto in cui sorride tra le braccia del compagno scrivendo anche una bellissima dedica per l’uomo che, da quattro anni, è nel suo cuore.

Ecco la bellissima dedica di Giulia Luzi al fidanzato: