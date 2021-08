Test delle Torte di Matrimonio | Come sarà l’uomo che ti farà felice?

Il test delle torte di matrimonio svelerà i sogni più segreti delle donne romantiche, che fantasticano ogni giorno su come sarà la propria vita di coppia dopo le nozze.

La torta del matrimonio può essere considerata il culmine del banchetto nuziale e, per questo motivo, anche il simbolo delle aspettative della coppia, di come cioè immagina che sia la propria vita a due una volta pronunciate le promesse e cominciata la convivenza da marito e moglie.

Bisogna però ammettere una cosa: nella maggior parte dei casi sono le donne a organizzare e determinare i dettagli della cerimonia, quindi spesso la scelta della torta nuziale è completamente loro e rispecchia la loro personalità più che quella dello sposo.

Proprio per questo motivo abbiamo scelto la torta di matrimonio come simbolo della vita a due che verrà, o meglio, della vita di coppia ideale nei sogni della sposa!

Test delle Torte di Matrimonio

1- La Torta Classica

Si tratta della torna nuziale più classica in assoluto: bianca con decorazioni in oro, a tre piani e decorata con fiori dai colori delicati ed estremamente realistici. Il sogno della maggior parte delle spose!

Se hai scelto la torta numero uno allora hai un carattere piuttosto tradizionalista, che si attiene alle regole e si trova perfettamente a proprio agio all’interno di esse. Credi che la società si basi sul rispetto delle convenzioni e non hai alcuna intenzione di distaccarti da esse.

Come ti aspetti dalla tua vita di coppia? Sicurezza, conforto, amore e condivisione, cioè tutti i valori su cui si basa un matrimonio felice e una famiglia piena di armonia. Per te i rapporti familiari sono quanto di più prezioso esista al mondo, per questo c’è dell’oro sulla tua torta nuziale preferita!

Il tuo partener ideale è un uomo che condivide i tuoi valori ma soprattutto il tuo desiderio di creare una famiglia solida, basata sulla condivisione di ogni aspetto della vita. Del resto si dice “in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia”, ed è esattamente quello che desideri per il tuo futuro.

2 – La Torta Blu

Anche questa torta nuziale ha una forma perfettamente classica, tuttavia risulta estremamente originale nei colori e moderna nelle decorazioni.

Se hai scelto questa torta significa che hai un carattere che si distingue per creatività e originalità. Ti annoi facilmente e per questo non ti piace ripetere all’infinito le cose che sono state fatte e dette in passato.

La tua vita di coppia ideale è quella in cui i due partner si spronano e si sostengono a vicenda nei propri progetti personali, lavorativi o artistici. Se hai scelto questa torta sogni una vita unica ed eccezionale, con al tuo fianco la persona che sarà in grado di comprendere il tuo continuo bisogno di novità e di condividere la tua enorme spinta creativa. Più che un amante, il tuo partner ideale è un complice disposto a fare con te qualsiasi follia!

3 – La Torta Golosa

Di tutte le immagini che abbiamo proposto per il test delle torte di matrimonio, la numero 3 è in assoluto la più golosa e ricca. La sua decorazione è infatti costituita da un semplicissimo rivestimento di crema bianca e da una corposa e golosissima cascata di cioccolata decorata con una bellissima disposizione di frutta rossa.

Se questa torta sarebbe perfetta per il giorno del tuo matrimonio, significa che la tua coppia ideale è quella in cui i due partner sanno godersi appieno la vita e hanno deciso di assaporare assieme ogni momento del loro rapporto di coppia.

Per essere davvero felice sogni una vita da sposata fatta di cose semplici e genuine come gite fuori porta, feste insieme alle persone care, romantiche colazioni all’alba nell’ultimo bar rimasto aperto fino a tardi. Il tuo uomo ideale sarà colui che si dimostrerà in grado di farti felice ogni giorno con piccole dimostrazioni d’amore sincero.

4 – La Torta Verde

Anche questa torta ha un’impostazione e una decorazione piuttosto classiche. A renderla davvero originale, però, è il colore acceso scelto per le decorazioni. Il verde è un colore che simboleggia serenità e speranza, quindi non stupisce che sia stato scelto per una torta nuziale.

I fiori bianchi utilizzati per decorare la torta, invece, simboleggiano purezza d’animo e buoni sentimenti.

Se credi che questa sia la torta di nozze più adatta a festeggiare il tuo matrimonio, di certo sogni una vita di coppia serena, piena di rispetto e di sentimenti nobili.

Il tuo partner ideale sarà colui che condivide con te i grandi valori su cui fondi la tua vita: sincerità, onestà, bontà, desiderio di impegnarsi fino in fondo. Sei una persona dal cuore estremamente puro, il nostro augurio è che tu abbia la fortuna di condividere la vita con qualcuno che sia alla tua altezza!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.