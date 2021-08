Cosa indossi di solito? Jeans, gonna, leggins o shorts. La scelta dei tuoi abiti rivela molti tratti della tua personalità.

Ogni mattina poco dopo il risveglio apriamo l’armadio e ci preoccupiamo di cosa indossare. Solitamente indossiamo capi che rispecchiano il nostro stile e la nostra personalità per cui finiamo con l’indossare quasi sempre la stessa tipologia di capo. Oggi ti riveliamo cosa svela di te il capo che popola maggiormente il tuo guardaroba tra: leggins, shorts, jeans e gonne.

Test: dimmi cosa indossi e ti dirò chi sei

Ed ora passiamo al risultato del test e vediamo insieme cosa rivela la scelta del tuo capo preferito sulla tua personalità.

Ecco cosa emerge di te se preferisci indossare … :

Gli Shorts

Se la tua scelta è caduta sugli shorts significa che sei una persona molto pratica e molto attiva. Ami la comodità inoltre sei una persona che non sta mai ferma. Gli shorts sono la scelta migliore per chi desidera sentirsi fresca senza doversi preoccupare di come si siede e dove si arrampica come nel caso in cui si indossa una gonna. Hai uno spirito libero ed impulsivo e detesti tutto ciò che potrebbe ostacolare la tua libertà, nel movimento così come in tutti gli altri ambiti della tua vita, dalla professione alla vita familiare. Nel to armadio ci sono shorts di ogni tipo, ginnici e sexy perché tu sai sempre come valorizzare la tua femminilità.

La gonna

La gonna è un capo molto femminile e molto sexy. Quando una donna decide di indossare una gonna è perché vuole mostrarsi in tutta la sua bellezza e perché è molto sicura di se. Portare la gonna è vincolante, non ci lascia libere di muoverci e sederci dove vogliamo ma è un indumento che ci fa sicuramente spiccare. Se il tuo armadio è popolato da gonne significa che sei una persona che ama apparire, l’apparenza vale molto di più della comodità. Gli altri ti vedono come una donna sicura e determinata, femminile e decisa, un vero vulcano.

Jeans

Se la tua scelta è caduta sui jeans significa che sei una persona molto classica. La moda ti trasporta verso indumenti nuovi come i leggins ma tu scegli un capo evergreeen, un classico, comodo, che si adatta ad ogni occasione che ti valorizza ma non lascia nulla di scoperto. L tua scelta denota che sei una persona che dovrebbe lavorare maggiormente sulla propria autostima e avere più fiducia in se stessa. Hai un carattere dolce e amichevole ma spesso permetti agli altri di approfittarsi della tua bontà. Possiedi saldi valori e non volti mai le spalle a ciò in cui credi fermamente.

I leggins

I leggins negli ultimi anni hanno conquistato tantissime donne. E’ un capo sportivo ma versatile, abbinato nel modo giusto può essere anche casual e persino elegante. Quando si parla di leggins si parla principalmente di comodità. Se hai fatto questa scelta è perché sei più pratica che femminile. I leggins si abbinano magnificamente con sneakers, felpe con cappuccio, felpe o giacche a vento. Sono capi che favoriscono il tuo essere dinamica e spesso sei una persona che non rinuncia alla vita sana e all’attività fisica. Chi ama i leggins ha un carattere coraggioso, avventuriero, accetta le sfide e non teme nulla. Sei molto testarda e ti attira l’ignoto.