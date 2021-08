Oggi abbiamo deciso di svelare quali sono i segni più “deboli” di tutto lo zodiaco. Scopriamo se ci sei (ed anche il perché!).

Capita a tutti (ma veramente a tutti) di provare qualche momento di debolezza almeno una volta nella vita.

Magari è dopo una brutta rottura oppure perché sul lavoro o all’università non raggiungi quell’obiettivo a cui hai aspirato tanto.

Forse potrebbe essere legato al fatto che da quasi due anni una pandemia sta funestando la nostra vita e questo, prima o poi, riesce a piegare anche la persona più allegra.

Non sappiamo per cosa ti sia capitato di essere debole: quello che sappiamo è che l’oroscopo ha stabilito quali sono i cinque segni più… fragili!

Scopriamo i primi posti ed anche perché si trovano in classifica!

I segni più deboli dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Debole? Tu? Non scherziamo proprio!

Oggi la classifica dell’oroscopo stilata dalle stelle ed i pianeti ha creato le prime cinque posizioni di una lista veramente particolare.

Quella dei segni più “deboli” di tutto l’oroscopo!

Di certo non vorrai trovarti in questa classifica, non è vero?

Invece, anche la debolezza, potrebbe avere un suo strano fascino: ovviamente c’è un motivo per cui sei “debole“.

Non sei curioso di scoprire qual è?

LEGGI ANCHE –> I segni più forti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo (non è che ci sei anche tu?)

Sentiamo che cosa ha da dire l’oroscopo a riguardo. Ecco i cinque segni più deboli dello zodiaco (e perché lo sono!).

Cancro: quinto posto

Eh sì, cari Cancro, quando volete potete essere veramente deboli! Come? Non credete sia vero? Effettivamente il Cancro è uno di quei segni che, quando si rimbocca le maniche, è capace di grandi cose.

Sì ma… quando ve le rimboccate queste maniche? Il Cancro è uno dei suoi peggior nemici: quando si deprime o si racconta che non è in grado di far niente, è in grado di mostrare solo debolezza. Avete bisogno di motivazione: se non la trovate siete a rischio… fragilità!

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci sono personalità decisamente fragili e delicate. La loro debolezza è principalmente legata alla loro sfera sentimentale.

I Pesci sono persone che faticano a dimostrare di avere una propria dimensione stabile, senza bisogno di qualcuno vicino.

Come se non bastassero a sé stessi, i nati sotto il segno dei Pesci vivono in un mondo “di fantasia” dove cercano di rimanere il più possibile slegati dalla realtà.

Quando, però, purtroppo si scontrano con la vita vera finiscono per andare in pezzi!

LEGGI ANCHE –> Quanto sei dolce? Scoprilo con la classifica dell’oroscopo di oggi: ecco le prime cinque posizioni!

Bilancia: terzo posto

La Bilancia è un segno che mostra una forza ed una sicurezza praticamente continua nella vita. Peccato che, spesso, si tratti di una maschera!

Questo segno, che può sembrare particolarmente rilassato e tranquillo, chiacchierone o beffardo, mostra spesso segni di “crepe” che si aprono.

Se la Bilancia sfoggia sicurezza è per nascondere la proprio debolezza: fatica ad instaurare rapporti veri e sinceri e finisce sempre per trovarsi in difficoltà.

Sono poche le persone che arrivano veramente al cuore della Bilancia: ci vuole molta pazienza!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutte le persone nate sotto il segno della Vergine. Non si tratta di certo di un demerito, visto che le persone più deboli sono, in realtà, quelle che si sforzano di essere le più forti di tutti!

La Vergine, a questo riguardo, è una delle persone che fatica di più a mostrare i propri sentimenti e che deve sempre nasconderli.

Si circonda di piani (di vita e lavorativi), schemi, rigide scadenze ed obiettivi prefissati per nascondere… la propria debolezza!

Anche se vorrebbe essere uno dei segni più precisi e pragmatici dello zodiaco (e spesso lo è), la Vergine è anche un segno estremamente vulnerabile!

La Vergine è uno di quei segni che ha pochi e fidati amici: quando uno di questi sparisce dal suo circolo o la tradisce, la Vergine finisce per andare veramente in crisi.

Tutta la sua forza si sgretola e la Vergine mostra la sua vera natura: quella di una persona umana, come tutti!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più orgogliosi di tutto l’oroscopo: ci sarai anche tu in classifica?

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più deboli dello zodiaco

Non ce ne vogliano i nati sotto il segno dei Gemelli (anche se sappiamo benissimo che non ce lo perdoneranno) ma sono proprio loro i segni più deboli di tutto lo zodiaco.

Purtroppo non è tanto una questione di forza nella vita reale, quanto una questione di problematiche legate alla propria percezione di sé e del mondo.

I Gemelli sono persone capaci di “mentire” riguardo la propria vita a sé stessi ed agli altri per mesi, anche per anni addirittura!

La “forza” che sprecano nel mantenere viva un’illusione, qualunque essa sia, finisce per consumarli e renderli, poi, estremamente deboli!

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone passionali, che vorrebbero vivere una vita “fino all’ultimo respiro” e che spesso imbottigliano tutti i loro sentimenti.

Ad un certo punto, quindi, “esplodo” e finiscono per creare situazioni spiacevoli nelle quali, dopo tanto tempo passato a tenere duro, si “mostrano” deboli. Scappano e ricominciano daccapo da un’altra parte!