Tu ed il tuo partner vi amate alla follia eppure ti ritrovi a pensare che i vostri rapporti sessuali siano noiosi? Ti sveliamo noi il perché!

Inutile imbarazzarsi, fare finta di niente o guardare dall’altra parte quando vedi questo articolo sulla tua homepage di Google.

A tutti (ma proprio a tutti, da Jennifer Lopez a Rihanna) finiamo per sperimentare dei rapporti intimi… decisamente poco entusiasmanti.

(Sì, anche le star: te lo promettiamo).

Poco importa, infatti, quanto tu sia o ti senta sensuale, che tipo di “tecniche” conosci, chi sia il tuo partner e perché stiate insieme. Tutti siamo vittime della “noia” sotto le coperte!

(Beh, poco importa in senso relativo ma ci siamo capiti, vero?).

Ci sono quattro cause che sono praticamente sicure: non vuoi che te le sveliamo?

Rapporti sessuali noiosi: ecco perché succedono (e cosa puoi fare a riguardo)

Che i rapporti sessuali siano uno degli argomenti più dibattuti al mondo ma molto spesso poco affrontati in coppia è veramente un controsenso.

Fare l’amore, infatti, è qualcosa che dovrebbe essere un semplice modo per star bene, per esprimere amore e per sentirsi felici.

Molto più spesso, però, diventano la causa di insoddisfazioni ed infelicità e finiscono per rovinare tantissimi rapporti!

Tutti, sia i single che i fidanzati da lungo tempo che Beyoncé, finiscono prima o poi per annoiarsi del sesso.

Certo, non sarà per tutti nello stesso istante così come non a tutti piacciono o dispiacciono le stesse cose sotto le lenzuola!

Visto che non possiamo entrare nella tua testa e non sappiamo di certo quali sono le cose che preferisci o perché ti annoi, abbiamo pensato di parlare del problema alla radice.

Scopriamo quali sono le cause maggiori per le quali i rapporti sessuali diventano improvvisamente noiosi!

GQItalia ha chiesto a degli esperti di analizzare la situazione. I motivi sono quattro e ti lasceranno a bocca aperta: ecco di cosa si tratta!

Perché i rapporti sessuali sono noiosi? Ecco il primo motivo

Pensare troppo. Eppure lo sapevamo che a scuola ci saremmo dovuti impegnare di meno! Scherzi a parte, ovviamente questo è un motivo del quale puoi tranquillamente renderti conto da solo.

A cosa stai pensando quando fai l’amore? Ehi, no, vogliamo la risposta reale: a cosa stai veramente pensando?

Sapere quello che vuoi (un rapporto intimo) è fondamentale prima del rapporto: il tuo cervello e quello del tuo partner devono essere ben attivi e svegli!

Dopo, però, devi assolutamente cercare di distrarti: no, non guardando fuori dalla finestra ma concentrandoti su sensazioni e godimento!

Nessuno ti sta guardando la pancia, le cosce, il doppio mento, i peli o qualsiasi altra sciocchezza ti sia venuta in mente!

Secondo motivo: la tecnologia fa male!

Anche se ci sono numerosi strumenti che potete usare per migliorare il vostro rapporto, bisogna essere onesti.

Il troppo… “stroppia“! Se usate costantemente sex toys, se guardare film per adulti con rappresentazioni sempre troppo stereotipare dei rapporti intimi o se fate bollenti videochiamate su Zoom sono solo affari vostri, ovviamente.

Sappiate, però, che questi strumenti possono interferire veramente con la vostra sessualità se ne abusate!

Moderate i vostri supporti tecnologici e ritrovate il piacere di fare… beh, da soli!

Terzo motivo: la monotonia

Dopotutto, se parliamo di rapporti sessuali noiosi, la monotonia doveva farsi sentire prima o poi!

Certo, tu ed il tuo partner vi conoscete bene e sapete bene che cosa fa venire l’altro: il risultato? Lo fate sempre alla stessa maniera e sempre con lo stesso obiettivo: raggiungere il risultato!

Se volete movimentare un poco la vostra situazione, allora non dovreste far altro che… beh, sperimentare cose nuove!

Lasciate che la paura del nuovo vi prenda: provate posizioni, pratiche e qualsiasi cosa vi venga in mente che non avete mai provato prima!

Quarto motivo: essere vulnerabili è il top

A quanto pare, poi, un’altra grande causa che rende i rapporti sessuali veramente noiosi è la mancanza di vulnerabilità.

Pensaci bene: i primi tempi, col tuo partner, ti sembrava di non aver paura di niente e avere paura di tutto.

Eri disposto a provare, metterti a nudo (letteralmente e metaforicamente) e ogni volta ti sembrava di imparare qualcosa di nuovo!

Bene, non preoccuparti: si può tornare a questa condizione basta “forzarsi” un poco e cercare di non fare sempre le… stesse cose!

Ovviamente non dovresti mai sentirti a disagio: provare qualcosa di nuovo, però, è fondamentale per sentirsi di nuovo vulnerabili (ed intrigati)!