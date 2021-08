Creme viso e allergia sono difficili da gestire soprattutto al momento dell’acquisto. Scopriamo quali sono le sostanze che si dovrebbero evitare.

Chi è un soggetto allergico sa di cosa stiamo parlando. Esistono infatti delle sostanze contenute nei cosmetici che possono scatenare una reazione allergica talvolta anche molto importante e che andrebbero evitati. Queste sostanze sono principalmente le fragranze che rendono la crema piacevole all’olfatto.

La maggior parte delle persone che soffrono di crisi allergiche si rivolgono spesso al medico dermatologo o al proprio farmacista di fiducia che consiglierà loro i migliori brand di cosmetici privi di fragranze potenzialmente allergizzanti, ma se ci si vuol muovere autonomamente nella scelta della crema trattamento viso, magari tra le marche facilmente acquistabili in supermercati o store di articoli di profumeria, molto spesso si incontrano delle difficoltà riguardanti la ricerca di questi allergeni all’interno della loro formulazione.

Creme viso e allergia: quali possono essere le reazioni al contatto con un allergene

Quando si è un soggetto allergico, si impara sin da giovane età a fare i conti con etichette, inci di prodotti cosmetici e allergeni presenti in diverse modalità nella vita di tutti i giorni.

Per quel che riguarda i cosmetici, alcuni di essi possono contenere sostanze, soprattutto fragranze, che a contatto con persone che non soffrono di allergia possono risultare innocue mentre se vengono a contatto con persone soggette a crisi allergiche possono diventare anche molto pericolose e scatenare una reazione cutanea o crisi allergiche ben più importanti.

Si dovranno conoscere i principali allergeni potenzialmente contenuti nei cosmetici per evitarne a priori la scelta e consultarsi sempre con il proprio medico allergologo quando si nutrono dubbi riguardo per esempio la scelta di una crema viso.

Crema viso e allergia: la lista degli allergeni per una scelta consapevole

Nel caso di soggetti allergici, l’acquisto consapevole è davvero molto importante e conoscere la lista potenziali allergeni che possono essere contenuti nelle creme per il viso come in altri cosmetici risulta fondamentale. Si potrà in questo modo procedere ad una beauty routine perfetta senza alcun pericolo.

Ecco la lista delle fragranze più comuni, diffusa dal sito altroconsumo, un validissimo aiuto per tutte le persone che soffrono di allergia:

“Amyl cinnamal

Amylcinnamyl alcohol

Benzyl alcohol

Benzyl salicylate

Cinnamyl alcohol

Cinnamal

Citral

Coumarin

Eugenol

Geraniol

Hydroxycitronellal

Hydroxymethylpentyl-cyclohexenecarboxaldehyde

Isoeugenol”

“Anisyl alcohol

Benzyl benzoate

Benzyl cinnamate

Citronellol

Farnesol

Hexyl cinnamaldehyde oppure Hexyl cinnamal

Lilial oppure Butylphenyl methylpropional

d-Limonene

Linalool

Methyl heptine carbonate o Methyl 2-Octynoate

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one o Alpha-isomethyl ionone

Oakmoss extract o Evernia prunastri extract

Treemoss extract o Evernia furfuracea extract”

Conoscere questi potenziali allergeni aiuterà senza dubbio nella scelta della crema viso ideale.