Oggi abbiamo intenzione di proporti un test veramente inusuale: il test dell’amicizia! Scopriamo cosa pensano davvero di te i tuoi amici: ecco come.

I tuoi amici pensano sicuramente il meglio possibile di te… vero?

Ovviamente la risposta è sì, soprattutto per i tuoi amici veri: quelli che non farebbero mai e poi mai qualche cosa alle tue spalle, compreso sparlarti dietro.

Tra i nostri conoscenti, però, potrebbe esserci qualche persona che chiamiamo amico e che… non pensa proprio il massimo di noi.

Come fare a scoprirlo? Ma semplicemente grazie al nostro test di oggi.

Che dici: vale la pena fare un tentativo?

Test dell’amicizia: scopriamo cosa pensano davvero di te i tuoi amici con il nostro test

Dai, dì la verità: sei sempre stato curioso di conoscere i veri pensieri dei tuoi amici su di te!

Visto che la lettura del pensiero non è stata ancora inventata (o meglio, non è stata ancora certificata grazie a qualche strumento infallibile), dobbiamo arrangiarci come possiamo.

Perché non provare con la psicologia, allora?

Qui sopra vedi due cerchi, divisi in otto parti uguali: tanti sono i colori che troverai nei rispettivi spicchi!

Non dovrai far altro che mostrare ai tuoi amici lo schema e chiedere loro di scegliere il colore che ti “assomiglia” di più.

No, non cercate (tu e l’amico in questione) di capire cosa si nasconde dietro il colore: sappi anche che i due cerchi sono stati divisi in maniera del tutto arbitraria!

Non c’è un cerchio buono od uno cattivo!

Allora, sei pronto a far scegliere al tuo amico il colore che ti rappresenta di più? Fatti dare la risposta e clicca sul pulsante qui sotto per scoprire che cosa pensano veramente i tuoi amici di te.