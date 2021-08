Oggi vogliamo proporti il test degli anelli e della vita di coppia. Scegli un’opzione e scopriamo come la pensi davvero sulle relazioni!

Il nostro test di oggi punta a “svelare” tutti i fedifraghi ed i traditori!

No, magari: tutti vorremmo saper individuare veramente gli infedeli in amore grazie semplicemente ad un test con il cellulare!

(Ma volere, soprattutto nei test fatti su Internet, non è potere: meglio pensare a divertirci, va!).

Questo test ti aiuterà a capire, però, quali sono le tue vere prospettive sulle relazioni di coppia. Sono fatte per te oppure non le puoi sopportare?

Ami l’amore oppure… ami semplicemente il tuo partner?

Scopriamolo subito insieme!

Test degli anelli: scegli quelli che preferisci e scopri come sei nella vita di coppia

Non credi che anche una scelta così poco “importante” come gli anelli possa dirci qualcosa di te?

Beh, preparati a sbagliarti di grosso: anelli (ed affini) sono un modo come un altro per esprimere noi e la nostra personalità… spesso senza essere giudicati.

La tipologia di gioielli che sceglierai in questo test, però, oggi ci rivelerà qualche cosa di molto importante.

Cosa? Oh, ma semplicemente come la pensi davvero per quanto riguarda relazioni ed affini!

LEGGI ANCHE –> Moon test: ciò che noti in questa foto ti dirà cosa ti succederà nei prossimi giorni

Quello che dovrai fare, ovviamente, è scegliere uno dei quattro “stili” di anelli che vedi nell’immagine qui sopra.

Non stare a pensarci troppo! Magari guardati direttamente le mani e vedi se c’è qualche amico familiare alle tue dita che ti ricordi le foto.

Se non sei una persona che porta molti anelli, allora scegli pure con calma la tipologia di “mani” che preferisci.

Sarai per i gioielli semplici o per quelli grandi, che fanno una vera e propria dichiarazione? Ti piacciono quelli intricati o quelli colorati?

La risposta ci svelerà cosa pensi davvero delle relazioni (ed anche della tua) in men che non si dica: clicca qui sotto per scoprire i responsi!