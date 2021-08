Non sei curioso di conoscere i segni zodiacali più forti dell’oroscopo? Oggi stabiliamo (una volta per tutte) le prime cinque posizioni. Sei in classifica?

Muscoli che si flettono, macchine che vengono sollevate, barre di ferro che si piegano secondo la tua volontà.

Ehi, stiamo parlando con te: ma quanto sei forte?

No, dai, stiamo scherzando: la classifica di oggi parla di tutti i segni più “forzuti” dello zodiaco ma in senso caratteriale.

Non possiamo di certo sapere quanto riesci a sollevare sul bilanciere in palestra!

(Questo perché poi, anche volendo, in palestra non ci verremmo comunque a controllarti).

Pronto a scoprire quanto sei tenace?

I segni zodiacali più forti: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

No, te lo abbiamo già detto. Oggi non vogliamo misurare quanto e se riesci ad aprire quel barattolo chiuso con forza o quanti pugni riesci a dare al sacco appeso al muro.

Oggi sei indagata per una cosa ed una cosa soltanto: la tua forza… emotiva!

L’oroscopo ci ha già insegnato a scoprire numerose caratteristiche dei segni zodiacali: perché non svelare anche i più forti?

Per quanto ti piacerebbe essere il segno più forte in senso di cool oppure quello più forte in qualità di muscoli, oggi parliamo di tutt’altra forza.

Quella che serve per affrontare la vita!

Scopriamo insieme che cosa dicono stelle e pianeti al riguardo: magari ci sei tu oppure c’è il tuo partner tra le prime cinque posizioni di questa classifica!

Pronto a scoprire i muscoli… ehm del tuo carattere o del tuo cervello?

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica, troviamo immediatamente tutti i nati sotto il segno del Leone. Anche se gli piacerebbe trovarsi più in alto (lo sappiamo bene, Leone) questo è un segno che anche se ha una forza mostruosa non è di certo invincibile!

Il Leone è famoso per farsi carico di tutto: dai problemi familiari a quelli relazionali, dalle questioni lavorative a quelle del suo gruppo di amici.

Anche se, spesso, sopporta con grande stoicismo i suoi pesi, il Leone finisce per cedere quando qualcuno che lo ama davvero è al suo fianco. Insomma, forte sì ma insensibile no!

Sagittario: quarto posto

Dietro il suo sorriso sempre largo e la sua voglia di uscire e divertirsi, il Sagittario nasconde una grande forza.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone decisamente capaci di portare sulle loro spalle i problemi propri ed altrui: solo non lo rivelano quasi mai!

Il Sagittario è quel segno che è sempre presente per te, soprattutto nel momento del bisogno. Non avrete mai bisogno di chiedergli nulla: il Sagittario è già con voi, al momento giusto! Sappiate che su di lui potete contare: dopotutto è uno dei segni più “forti” di tutto lo zodiaco!

Acquario: terzo posto

Ti sembra strano trovare i nati sotto il segno dell’Acquario al terzo posto di questa classifica? Ma allora evidentemente non li conosci bene!

Gli Acquario, infatti, sono persone decisamente forti soprattutto di fronte alle difficoltà della vita.

Stringono i denti e vanno avanti, aiutando chiunque incontrino sulla loro strada. I nati sotto il segno dell’Acquario sono vere e proprie forze della natura, spesso “nascoste” dietro un animo gentile e tranquillo, che mai vedrete arrabbiato!

Per l’Acquario la forza è “solo” una caratteristica in più: il suo carattere è più forte che mai!

Scorpione: secondo posto

Per piacere, non confondiamo la forza con l’ira: anche se lo Scorpione è uno dei segni che, quando si arrabbia, è capace di far tremare letteralmente la terra, non per questo è uno dei segni zodiacali più forti!

Lo Scorpione, infatti, è un segno famoso per essere un leader ed anche un leader decisamente spaventoso quando vuole.

Come ogni bravo (e vero) leader, però, lo Scorpione si fa carico effettivamente di tutti i problemi: sia sul lavoro che nella vita privata!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono spesso i primi a dare il buon esempio: lavorano duramente, si impegnano, cercano di aiutare gli altri a capire.

Anche se faticano a mostrare il loro lato più dolce, lo Scorpione prende forza spesso dalle persone che ha intorno: ecco perché sceglie sempre quelle su cui può contare!

Circondato da energie positive, concentrato e deciso, lo Scorpione è uno dei segni zodiacali più forti di tutto l’oroscopo: su questo non ci piove!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più forti

Tenaci, duri e, soprattutto, forti: i nati sotto il segno del Capricorno non sono di certo qui per scherzare!

Spesso circondati da un vero e proprio muro di granito, per proteggere il proprio cuore dalle interferenze della vita, i Capricorno sono i segni zodiacali più forti di tutti.

Non possiamo veramente discutere! Per il Capricorno, infatti, la semplice idea di “non farcela” o di “dover rinunciare” qualcosa di ripugnante.

Per loro non esiste il fallimento, poco importa di che cosa si stia parlando! Il Capricorno, però, sa anche che per avere successo nella vita bisogna impegnarsi: e per questo lavora veramente duramente!

Il Capricorno è il segno zodiacale più forte dell’oroscopo a causa principalmente del suo modo di pensare. “Se mi impegno, avrò il mio risultato” è un mantra che lo porta molto avanti nella vita e, allo stesso tempo, lo protegge da qualsiasi brutta esperienza.

Seguire il suo esempio vuol dire aspirare alla grandezza… ma bisogna essere veramente forti per superare le delusioni!