Luca Argentero: dopo le vacanze in famiglia il ritorno che tutti aspettavano

By

Fine delle vacanze estive per Luca Argentero che prepara un ritorno in grande stile, di quelli capaci di sorprendere proprio come questo video su Instagram.

Le vacanze prima o poi finiscono sempre ma se si ha un lavoro e una vita appagante ad attenderci la cosa non è poi questo gran danno.

Deve evidentemente essere così per Luca Argentero che, dopo un po’ di relax in famiglia, sembra più carico che mai e, per darne prova, organizza un grande ritorno, di quelli da lasciare tutti a bocca aperta.

Ecco il video, condiviso su Instagram, con cui l’attore ha voluto regalare un momento magico ai suoi fan e intanto dire a tutti: “sono tornato!”

LEGGI ANCHE –> Doc 2 anticipazioni: puntate drammatiche, tutto cambia per Andrea Fanti

Luca Argentero: “Ripartire con slancio”

Il popolo della Rai attende il ritorno di Luca Argentero nel panni di Andrea Fanti, il protagonista di Doc – Nelle tue mani, la serie televisiva giunta oramai alla sua seconda stagione.

Lo scorso maggio sono iniziate le riprese e, dopo una piccola interruzione causa vacanze estive, tutto il gruppo è tornato sul set. Lo stesso Luca Argentero ha annunciato la cosa ma in modo veramente particolare.

Ecco infatti comparire oggi sul suo profilo Instagram un video molto divertente: possiamo vedere argenterò su una sedia, una di quelle da ufficio con le rotelle; un collega lo spinge e poi… State a vedere!

LEGGI ANCHE –> Come è nato l’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero? Il retroscena sulla loro conoscenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Il set di Doc – Nelle tue mani 2 si è così trasformato in una sorta di buffa pista da “curling“, lo sport che sembrava aver letteralmente conquistato gli italiani dopo le Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Certo l’idea di utilizzare un microfono al posto delle buffe “scope” che caratterizzano lo sport è a dir poco ilare, ma mai quanto Luca Argentero nei panni della sfera che solitamente pattina sul ghiaccio.

A quanto pare sul set si respira un’aria più che sana e divertente, proprio come si dice succeda sempre con i progetti destinati a divenire dei sicuri successi. Prepariamoci allora a una seconda stagione più che spumeggiante per il nostro Doc.