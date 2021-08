Matrimonio segreto per Belen e Antonino? La Rodriguez si svela

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno organizzando un matrimonio segreto? Il dettaglio social non è sfuggito ai fan.

Belen Rodriguez sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La bella modella argentina è da poco diventata mamma per la seconda volta e prosegue a gonfie vele anche la sua vita professionale. Subito dopo il parto, infatti, la Rodriguez non è restata con le mani in mano, tornando subito a lavoro iniziando le registrazioni della nuova stagione di Tu sì que vales.

Anche la sfera sentimentale va alla grande. In quanto lei e Antonino Spinalbese sono più innamorati che mai e durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, ha confidato che lui è la persona che da tempo aspettava, quella che la rende felice. Insomma, la sua vita ora sembra essere quasi una favola e tutte le favole che si rispettino finiscono con il matrimonio. Sarà così anche per lei?

L’ultimo post della Rodriguez, che trovate in fondo a questo articolo, sembra presagire che le nozze con Antonino Spinalbese non siano poi così lontane.

Antonino Spinalbese sposa Belen Rodriguez? Le parole di lei lasciano il segno

Belen Rodriguez, nelle scorse ore, ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram un tenero scatto di famiglia. In quanto è immortalata insieme alla piccola Luna Marì e al suo compagno Antonino Spinalbese. A catturare l’attenzione degli utenti della rete non è stato soltanto il dolcissimo scatto che li ritrae insieme, ma la frase che la bella modella argentina ha scelto di utilizzare per accompagnare il tutto. Una frase che ha lasciato ampio spazio all’immaginazione dei suoi fedeli sostenitori, che ora sognano di rivedere la propria beniamina indossare l’abito bianco.

“Nella buona e nella cattiva sorte“ ha scritto Belen, che di recente ha difeso il suo compagno dagli attacchi del web. “Soprattutto nella cattiva sorte“ ha commentato Jeremias Rodriguez, il fratello di lei.

Queste parole hanno subito colpito gli utenti della rete, che hanno immediatamente iniziato a sospettare che tra la Rodriguez e Spinalbese bolla qualcosa in pentola. Che i due abbiano deciso di organizzare un matrimonio segreto, visto che non ne hanno ancora parlato pubblicamente, dopo la nascita della piccola Luna Marì?

Almeno per il momento i due non si sono sbilanciati a riguardo, ma la frase pubblicata dalla Rodriguez lascia ben sperare e si sa: lei non lascia nulla al caso. Se ha scritto quelle importanti parole dedicate al suo compagno, un motivo ci sarà. Per Belen e Antonino ci sono dunque nozze in vista?