Hai sempre pensato che l’atto più intimo che una coppia possa sperimentare sia fare l’amore? Ci sono gesti che creano una intimità ancora più forte.

Si può fare l’amore con qualcuno anche se non ne siamo innamorati ma diventare profondamente intimi con l’altro è possibile solo se esiste un grande legame. Ci sono alcuni gesti che molte coppie ignorano, sono gesti innocui ma garantiscono una grande intimità. Avere la sensazione di essere molto vicini e fortemente connessi l’un l’altro rende la coppia molto affiatata. Scopri quali sono i 6 gesti intimi che possono rivoluzionare il vostro rapporto.

Coppia: questi 6 gesti sono più intimi del fare l’amore

Per istaurare una maggiore intimità le coppie possono scegliere di fare l’amore oppure scegliere di fare una serie di altre attività di coppia. I gesti di cui ti parleremo in questo articolo potrebbero apparirti insignificanti eppure il loro obiettivo è mirato a rafforzare il vostro legame. Ecco tutte le istruzioni per raggiungere un’altra dimensione di intimità di cui siamo sicuri che non vi pentirete:

1- Guardatevi negli occhi

Guardarsi negli occhi alcuni istanti in varie occasioni ma soprattutto mentre fate l’amore è un atto di complicità che vale più di tante parole. Gli occhi sono lo specchio della vostra anima e permettono alle vostre anime di comunicare e stabilire una connessione spirituale profonda.

2- Dormite insieme

Dormire insieme è un atto intimo tanto quanto fare l’amore. Il letto è un luogo molto caro e molto intimo e mentre si dorme si è vulnerabili ed indifesi quindi per dormire sereni si deve condividere il letto con una persona della quale ci si fida. Questo è il motivo per il quale quando si dorme con un partner che si ama si prova una sensazione di conforto e sicurezza soprattutto se lo si fa abbracciati, in questo modo si sente meglio il respiro e il battito dell’altro.

3- Prendetevi cura del partner

Tra i gesti più intimi e teneri che ci siano c’è la cura dell’altro. Se è malato stagli accanto e procuragli quello che gli serve, sostienilo. Quando l’influenza passerà resterà il ricordo delle tue cure e delle tue attenzioni amorevoli come quelle di una mamma. Questi ricordi rafforzano la tua relazione. Il fatto di volersi bene e dimostrarsi affetto salda l’amore e la fiducia, pilastri inestimabili di una coppia duratura.

4- Scrivetevi lettere

Non esiste un modo più bello di esprimere ciò che si prova per l’altro e per ringraziarlo di esistere. Le parole scritte sono eterne, tornano ogni volta che si desidera, si possono ripercorrere leggendole. attraverso una lettera è più facile esprimere i sentimenti, i pensieri fluiscono meglio e senza freni rispetto a quando si parla. Scrivigli regolarmente delle lettere non solo al compleanno o a San Valentino, potete anche creare un diario condiviso. Questa abitudine vi permetterà di capirvi e comunicare meglio.

5- Complimentatevi spesso

Le cose belle non vanno mai trattenute, le cose belle vanno dette sempre. I complimenti aiutano a far capire all’altro quanto ci fa sentire speciali averlo al nostro fianco. Vale la pena di mettere in pratica questo gesto così semplice. Più il complimento è specifico più avrà un impatto forte. Complimentarsi regolarmente con il partner migliora la sua autostima e lo fa sentire più legato a te. Le parole spesso restano a lungo nella mente di chi le riceve quindi attenti a cosa dite all’altro, nel bene e nel male.

6- Rilassatevi insieme

Vi abbiamo consigliato spesso di fare delle attività condivise, di divertirvi insieme, di creare ricordi e ripercorrerli di tanto in tanto. Oggi vi consigliamo di prendervi anche il tempo di rilassarvi insieme, Sul divano, sul letto o sull’erba… questi momenti favoriscono scambi e confessioni. Condividete anche i silenzi. L’importante è godersi la reciproca compagnia nel momento presente.