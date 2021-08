Quante sono le fonti delle tue preoccupazioni e dei tuoi problemi? Il test psicologico di oggi ti rivela cosa fare per vivere serenamente.

Problemi sul lavoro, figli che ci danno grattacapi, bollette da pagare, sono solo alcune delle preoccupazioni che attanagliano la nostra vita. I problemi fanno parte della vita ma la rendono meno serena. Scopri cosa genera in te più di dubbi ed ansie e aggira il problema. Esistono azioni e parole concrete che possono essere auto lesionanti e persino il nostro carattere può giocare a nostro sfavore.

Oggi il nostro test ti aiuterà a capire i tuoi elementi di maggiore preoccupazione.

Test: dimmi qual è il tuo animale magico e ti dirò cosa ti genera malessere

Fare il test è molto semplice, devi solo guardare l’immagine e fare una scelta. Questa scelta andrebbe fatta a mente libera, in un momento di relax e distensione.

Ed ora che sei totalmente rilassato scegli uno tra questi animali. A quale animale ti assoceresti? Chi di loro ti ispira? Chi potrebbe essere il tuo animale magico? Usa il tuo intuito per fare la scelta e scopri cosa rivela di te.

Se il tuo animale magico è:

La Farfalla

Se la tua scelta intuitiva è caduta sulla farfalla significa che sei una persona molto perfezionista e scrupolosa. In questo momento della tua vita la fonte di maggiore ansia per te sono i tuoi familiari. Ciò che ti dà maggiori crucci è il fatto che dai molto ai tuoi familiari ma non ricevi mai niente in cambio e questo ti tormenta. Dovresti coccolarti da sola e ricordare che sei tu la prima persona a doverti amare. Pensa un pò più a te stessa e a come raggiungere i tuoi obiettivi.

Il Pesce

Se hai scelto il pesce significa che sei una persona estremamente sognatrice e stai attraversando una strana fase della vita nella quale sei diventata improvvisamente realista e questo ti infastidisce! Non vuoi assolutamente rinunciare ai tuoi sogni e desideri avere più fortuna. Ricorda che i pensieri e quindi anche i sogni sono in realtà un mezzo concreto attraverso il quale possiamo fissare degli obiettivi.

Il tuo essere realista ti sta mettendo freni e limiti e se non vuoi una vita grigia devi trovare il modo di tornare a sognare.

Lo Scoiattolo

Se lo scoiattolo ti ha attirato significa che in questo momento il tuo nemico è l’apatia. Sei sempre stata una persona che pianificava qualsiasi cosa e ora sei sempre in preda l caos. Inoltre non riesci più a prendere in mano la tua vita, a decidere cosa è meglio, hai sempre bisogno di farti consigliare. Il fatto è che sei talmente pigro da evitare tutto anche di decidere. Se vuoi una vita serena devi darti una mossa.

Il Cavallo

Se hai scelto il cavallo significa che sei una persona troppo analitica. Pensi e ripensi alle cose, a volte è un bene, altre no. In alcuni casi è necessario “cogliere l’attimo” e se non lo si coglie non avremo una seconda opportunità. Dovresti mordere la vita e afferrare il pericolo, è l’unico modo per avere benefici insospettabili. Liberati del tuo carico pesante e affidati ogni tanto al tuo istinto.