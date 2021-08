Oggi vogliamo proporti il test del rossetto: scegli il tuo colore preferito, quello che metti sempre e scopri chi sei veramente.

Che rossetto metti tutti i giorni?

Va bene, lo sappiamo che ci sono dei luoghi di lavoro che non ti permettono di sfoggiare i tuoi rossetti più colorati o le tue creazioni più ardite.

Se potessi, però, come ti truccheresti le labbra tutti i giorni?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità basato sul trucco: qual è il tuo make-up preferito?

Scopriamo insieme che cosa rivela di te: ecco le quattro opzioni che ti proponiamo!

Test del rossetto: scegli il tuo make-up e scopri chi sei veramente

Labbra rosa, rosse, colorate o nude?

La domanda potrà sembrarti più da negozio al centro commerciale che si occupa di make-up ed invece, oggi, è quella al centro del nostro test di personalità!

I trucchi ed il modo nel quale li usiamo dicono veramente molto della nostra persona.

Specialmente negli ultimi tempi, il make-up è diventato più fluido e diverse persone e diversi generi lo usano al di fuori delle quattro mura di casa.

Che sia per divertimento, per andare ad una festa o per sentirti più forte quando vai al lavoro, se usi i trucchi sai già che non puoi farne a meno!

LEGGI ANCHE –> Test dello Spuntino di Mezzanotte | Di cosa hai davvero bisogno?

Per questo motivo, quindi, ti chiediamo di dirci qual è il tuo colore preferito tra i quattro proposti qui sopra.

(Attenzione: il viola non è “solo” viola!).

Dicci semplicemente qual è il colore che usi più spesso o che, potendo, useresti tutti i giorni anche per andare al lavoro.

Usi il rossetto rosa, quello nude, quello rosso oppure uno colorato, magari con tinte “inusuali” o tecniche particolari?

Scopriamo subito insieme che cosa significa! Clicca sul pulsante qui sotto per leggere i responsi!