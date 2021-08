Oggi vogliamo scoprire se sei uno dei segni più casti di tutto lo zodiaco. Sì, abbiamo deciso di smascherarti: sarai in classifica oggi?

Va bene, va bene: non c’è niente di male nell’essere casti, lo sai?

Oggi abbiamo deciso di stilare insieme a te la classifica dei segni zodiacali più puri e che mai (mai e poi mai) farebbero un pensiero poco conveniente sulle persone dell’altro sesso.

(O del proprio!).

Ovviamente puoi divertirti a vedere chi c’è nelle posizioni più alte della classifica ed anche a scoprire se, tra di loro, ci sono degli impostori.

Non sei curioso di vedere se il tuo segno è primo nella classifica di oggi?

I segni più casti dello zodiaco: scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di questa mattina

Alzi la mano chi, nel buio della sua mente, non ha mai fatto un pensiero “impuro” su qualcuno.

Ci sono numerosissime persone che non hanno una sessualità od una libido sviluppata quanto il mondo ci vuole far credere sia “normale“.

(Che cos’è “normale”, poi, quando parliamo di queste cose? Praticamente niente: però in qualche maniera ci siamo fatti tutti fregare, non è vero?).

Insomma, bando alle ciance: anche se qualche volta hai fatto qualche pensiero hot se il tuo segno zodiacale è in questa classifica abbiamo delle notizie per te.

LEGGI ANCHE –> Ecco la classifica dell’oroscopo più calda dell’estate: quella dei segni zodiacali più bravi a letto!

Sei uno dei segni più puri dell’oroscopo!

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni e vediamo se stelle e pianeti non mentono o se, oppure, qualcuno che conosci non te la racconta giusta.

Ecco chi si trova in cima alla lista dei segni più casti e puri dello zodiaco!

Gemelli: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo subito i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo è un segno particolarmente puro che, però, spesso si trova “incastrato” in situazioni che non lo rendono veramente molto felice.

Il motivo è che i Gemelli sono persone quasi sempre molto sensuali o dotate di un fascino particolare: quello delle persone “non interessate“!

La loro castità viene spesso messa a dura prova (con risultati veramente sconcertanti). Meglio aspettare che i Gemelli vengano da voi piuttosto che “attaccarli”!

Vergine: quarto posto

Per quanto siano persone quasi sempre “appetibili” almeno dal punto di vista fisico, i nati sotto il segno della Vergine sono in realtà veramente casti.

La Vergine, infatti, ha in mente degli standard veramente alti ai quali tutti gli altri devono, in qualche maniera, sottostare.

Per loro, la castità non è assolutamente un problema visto che aspettare l’arrivo della persona giusta, per loro, è fondamentale!

Certo, sanno divertirsi, ma non vanno quasi mai troppo oltre: sono troppo ben consapevoli del loro valore per “svendersi” con la passione!

LEGGI ANCHE –> Quanto sei dolce? Scoprilo con la classifica dell’oroscopo di oggi: ecco le prime cinque posizioni!

Pesci: terzo posto

Sul primo scalino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci: ehi, non è perché sono aggraziati e favolosi che i nati sotto il segno dei Pesci sono i più libidinosi dello zodiaco!

Questo è un segno veramente molto casto: per loro, l’amore, è un sentimento purissimo che provano a dir la verità… con molti partner!

Non si tratta di essere frivoli ma semplicemente di amare l’amore: i Pesci sono sempre innamorati e tre metri sopra il cielo.

Per loro, prima dell’amore fisico, c’è quello emozionale: e può essere altrettanto (se non più) intenso!

Toro: secondo posto

Anche il Toro è uno di quei segni che difficilmente ci sembra sensuale o abituato a darsi da fare sotto le coperte.

Il motivo? Beh, qualche indizio ve lo dovrebbe dare il fatto che si trova al secondo posto della nostra classifica di oggi dei segni più casti dello zodiaco!

Il Toro è uno di quei segni che passa decisamente troppo tempo a preoccuparsi di come viene percepito o come viene visto.

Da questo suo problema, quindi, scaturisce anche una voglia di fare sempre tutto alla perfezione che, spesso, può farlo diventare… veramente goffo!

Goffo e sensuale non vanno molto d’accordo: ecco perché, a meno che non lo conosciate bene, il Toro è uno di quei segni che ci sembrano sempre casti e purissimi.

Riesce ad essere sensuale solo con i fidanzati seri: per loro sarà sicuramente una sorpresa vedere il Toro così scatenato!

LEGGI ANCHE –> Spettegolare? Tu? Sicuramente no, visto che non sei nella classifica dei segni più pettegoli dello zodiaco, vero?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più casti dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Sono loro i segni più casti e puri di tutto lo zodiaco!

Il Sagittario è uno di quei segni talmente poco avvezzo a mostrarsi sensuale che spesso e volentieri, quando ha una relazione, stupisce veramente tutti quanti.

I nati sotto questo segno, infatti, sono generalmente ottimi amici, persone fidate e leali con le quali si può parlare di tutto, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ci sembra strano, però, quando iniziamo a vederli sotto un’ottica… sessuale!

Il Sagittario è uno di quei segni che sembra essere veramente sempre il più puro di tutti.

Il motivo per cui lo sembra? Semplicemente perché lo è!

Il Sagittario è uno di quei segni che, semplicemente, non ha intenzione di mettere al primo posto, nella lista delle sue priorità, l’amore fisico.

I Sagittario sono persone estremamente caste: non imbarazzatele con proposte troppo esplicite!