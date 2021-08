Scopriamo insieme che cos’è la libido e come alzarla: oggi abbiamo pensato a cinque suggerimenti che possono cambiare tutto fra le lenzuola!

Se ci fosse un modo per alzare, sviluppare o mantenere costante la libido in una relazione di coppia, siamo sicuri che quasi tutti ne approfitterebbero.

Chi non vorrebbe, infatti, sapere di avere sempre lo stesso, costante, desiderio intimo nei confronti del proprio partner?

Spesso e volentieri, infatti, è proprio la libido ad intromettersi tra due persone che hanno una relazione seria e creare non pochi danni.

Se ti sembra che, ultimamente, la tua voglia di fare l’amore sia ai minimi storici non preoccuparti. (O meglio: preoccupati ma non troppo).

Abbiamo dei suggerimenti per te!

Libido: come alzarla (e che cos’è)

La libido, per chi non lo sapesse, è un altro dei nomi che possiamo usare per definire il desiderio o la voluttà.

Secondo famosi scienziati e psicologici, questo desiderio giocherebbe un ruolo importante nelle pulsioni vitali dell’uomo.

(Pensa che alcuni tra gli psicologici più famosi hanno anche discusso lungamente su quale e quanto importante sia davvero questo ruolo!).

Ora: non diciamo certamente che una persona sia valida a seconda o meno della sua libido. Se gli ultimi anni ci hanno insegnato che la sessualità è qualcosa di fluido e se esistono anche persone che non sentono il desiderio di darsi da fare fisicamente, abbiamo finalmente capito che non esiste sempre e solo la libido come metro di giudizio!

Questo articolo, però, è per tutte le persone che la libido ce l’hanno e, soprattutto, vorrebbero anche alzarla un poco!

Ci sono cinque maniere con cui puoi far aumentare il tuo desiderio sessuale oppure, semplicemente, mantenere viva la voluttà che già hai dentro di te.

Non ci credi? Scopriamoli insieme!

(Di certo, nessuno di questi cinque consigli ha a che vedere con lo stare sdraiati sul divano, tra una puntata di Netflix e una scorsa al tuo cellulare!).

farmaci : la prima domanda da porti (e a cui rispondere) è se prendi qualche tipo di farmaci e se questi farmaci hanno effetto sulla tua libido .

Numerose prescrizioni , infatti, hanno purtroppo un effetto veramente devastante sulla tua voglia di fare l’amore (e sì, anche la pillola è uno di questi medicinali).

Controlla con il tuo medico se stai prendendo qualcosa che “ blocca ” la tua voglia di intimità e cercate, se possibile, una soluzione insieme !

Allenarsi, a quanto pare, aiuta il nostro corpo a farci sentire di più la voglia di darci da fare tra le lenzuola. Ammettilo: non è solo una questione di estetica ma anche di puro e semplice “contatto fisico”. Devi conoscere il tuo corpo… per poterlo usare!

