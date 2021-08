Tutto il meglio che offre la campagna nei mesi caldi racchiuso in un piatto leggero ma nutriente: provate questa versione del polpettone estivo di verdure

Vegetariano e anche buono, questo polpettone estivo di verdure ha una caratteristica unica rispetta ad altre ricette. Normalmente infatti quando lo prepariamo, sia con la carne che in versione light, le verdure sono comunque intere, al massimo tagliate e pezzi. Qui invece formano un blocco unico con le patate ridotte in purea e quindi è bel gioco di colori ma con una consistenza unica.

->> LEGGI : Ecco il trucco per cucinare il polpettone succoso ed evitare che venga asciutto

Un secondo piatto, oppure un antipasto, a seconda di quante fette ne servite, buonissimo, nutriente e molto leggero. Per questo è adatto all’alimentazione di tutta la famiglia, a cominciare dai bambini che di solito amano poco le verdure.

Polpettone estivo di verdure, servitelo con un contorno leggero

Come servire il polpettone estivo di verdure? Basta un contorno di pomodori in insalata oppure di peperoni passati velocemente in padella perché rimangano ancora belli croccanti.

Ingredienti:

2 zucchine medie

500 g patate

1 carota

1 peperone giallo o rosso

50 g di ricotta

1 cipolla bianca

1 uovo + 1 tuorlo

pane grattugiato q.b.

20 g foglie di basilico

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Lavate e pelate le patate, poi mettetele a bollire già tagliate a tocchetti in una pentola con acqua salata. Dopo 30-35 minuti scolatele e tenetele da parte.

Intanto che aspettate, potete pulire le altre verdure. Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a dadini esattamente come dovete fare con la carota e il peperone eliminando i filamenti. Poi prendete una padella, versate l’olio extravergine e mettete a rosolare la cipolla.

Quando ha preso colore, aggiungete le altre verdure regolando di sale e lasciate cuocere per circa 20 di minuti. Alla fine spegnete, versate tutto in un piatto e sminuzzate le verdure con un coltello. Prendete anche le patate e schiacciatele con una forchetta oppure un passapatate fino a ridurle in purea.

Poi versate le patate e le altre verdure in una ciotola aggiungendo anche l’uovo e il tuorlo, la ricotta sgocciolata, il pangrattato, e le foglioline di basilico spezzettate con le mani. Assaggiate e regolate di sale e di pepe mescolando bene tutto.

Quando è tutto amalgamato, date forma al polpettone aiutandovi con della carta forno che poi userete nella teglia. Appoggiate tutto in teglia, spolverate la superficie con un filo d’olio e del pangrattato. Poi infilate in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Sfornate, lasciate riposare per almeno 10 minuti in modo che il polpettone estivo di verdure non si rompa quando lo affettate e portate in tavola.