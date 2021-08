Il bracciale di Harry, da cui il Principe non si è mai separato negli ultimi 20 anni, ha una storia struggente alle spalle, come i ricordi che tutti ci portiamo dietro e che ci ricordano dei momenti più importanti della nostra vita.

Il bracciale di Harry, che in realtà è composto da due bracciali molto simili, è comparso per la prima volta al polso del figlio minore di Carlo e Diana nel 1997.

Non si tratta di una data casuale: quello fu l’anno terribile in cui Diana morì e in cui la famiglia reale britannica affrontò un vero e proprio terremoto emotivo e d’immagine.

Osservando attentamente i bracciali di Harry, indossati al polso sinistro, quindi dal lato del cuore, si potrà notare facilmente che non si tratta dei tipici bracciali da uomo, che normalmente presentano maglie metalliche rettangolari e schiacciate.

Al contrario, i bracciali di Harry sembrano realizzati con elementi di legno e d’argento infilati in successione, per intenderci in maniera simile a quanto avviene con i celebri braccialetti di Pandora.

Questo dettaglio ci fornisce in realtà un indizio molto importante sull’origine di quel gioiello.

Il bracciale di Harry è un ricordo fondamentale

Come si sa la Famiglia Reale britannica, e in particolare la Regina Elisabetta, utilizza tradizionalmente i propri gioielli per comunicare i propri sentimenti, come attraverso un codice segreto che sono davvero in pochi a saper decifrare.

Naturalmente questo non vale per Harry, che da tempo ha dimostrato di essere una persona che segue la tradizione solo fino a un certo punto, e che ha sempre desiderato più di ogni altra cosa essere autentico.

Per questo motivo Harry ha sempre indossato i suoi braccialetti in qualsiasi occasione, dai momenti privati e informali fino a i momenti ufficiali in cui si è presentato in alta uniforme.

Nel corso degli anni in realtà sembra che il bracciale originale sia stato sostituito con altri identici nel modello e appena diversi forse nei colori. Il motivo a perle infilate è però rimasto identico ed è proprio questo a rappresentare, più di ogni altra cosa, il legame di quel gioiello con la storia personale del Principe Harry.

Diversi anni fa, infatti, nel corso di un’intervista Harry raccontò di aver acquistato il primo bracciale “inseparabile” nel corso del suo primo viaggio in Africa, quello che avrebbe dato inizio al suo grandissimo amore per il continente al quale anche Meghan è intimamente legata.

Nel 1997, appena dopo la morte di Diana, il Principe Carlo comprese che era arrivato il momento di mettere in salvo i suoi figli per dar loro la possibilità di elaborare tutto quello che era successo e godere di quella privacy e di quella libertà che in patria era impossibile ottenere.

“Mia madre era morta da poco. Mio padre venne da me e mio fratello e disse ‘fate le valigie, andiamo in Africa’. Così partimmo” ha ricordato il figlio minore di Carlo, che evidentemente è molto grato a suo padre per quel viaggio della salvezza.

Da allora l’Africa rappresenta per Harry un luogo del cuore, anche perché sua madre Diana era stata estremamente legata a quel continente e aveva portato avanti una coraggiosissima campagna per l’eliminazione delle mine antiuomo in quegli stati africani in cui, anche dopo le guerre, le mine seppellite nei campi continuavano a esplodere e a mutilare bambini innocenti.

Come non ricordare, infine, che proprio l’Africa fu il luogo in cui Harry chiese la mano di Meghan, donandole un anello realizzato con un diamante del Botwana di 2,5 carati affiancato da due diamanti più piccoli estratti da una spilla appartenuta a Lady Diana e montati su una semplicissima fascia di oro giallo, il metallo preferito da Meghan.

Il bracciale di Harry ricorda quindi al Principe il momento e il modo in cui, per la prima volta, capì quanto gli fosse necessario mettersi in disparte ed evitare la pressione mediatica per concentrarsi sulla propria salute mentale.

Purtroppo però, negli anni successivi a quel primo soggiorno in Africa, Harry imboccò una brutta strada, fatta di abuso di alcool e comportamenti scandalosi: ancora una volta i motivi erano tutti da ricercare nelle pressioni che Harry aveva subito negli anni della prima adolescenza, soprattutto a causa della morte della madre.